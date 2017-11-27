С конвейера Самаркандского автомобильного завода 24 ноября сошел 30-тысячный автомобиль. Им стал автобус марки HC 45 на шасси NPR82L и с двигателем 4HV1 японской Isuzu, работающий на сжатом природном газе. В торжественной церемонии участвовали представители Isuzu Motors и Itochu Corporation, а также «Узавтосаноат».

«Модель представляет собой новое поколение экологичного транспорта, работающего на природном газе. Отвечая евростандартам, она обещает стать одним из самых востребованных представителей в своем сегменте городского пассажирского транспорта», — сказал советник генерального директора «СамАвто» по техническим вопросам Баходир Сулейманов.

До сегодняшнего дня на «СамАвто» было произведено около 30 тысяч автобусов и грузовиков, в том числе порядка 12 тысяч автобусов 1−3-го классов (городских, пригородных и междугородних). На экспорт реализованы 827 автобусов и 402 грузовиков, остальная часть — на внутреннем рынке. В следующем году планируется выпустить около 4000 автомобилей.

Баходир Сулейманов подчеркнул, что при создании модели HC 45 использовались «новаторские идеи». «Когда мы только начинали собирать автобусы, мы понимали, что [работать] без конструкторской базы, все время держаться за пальчик партнера — это неправильный путь… Отечественным конструкторам удалось создать автобус с очень прочным кузовом и при этом достаточно легким», — сказал он.

Директор департамента стратегического планирования и маркетинга Мунисхон Исраилова рассказала, что в последние два года растущий спрос на продукцию «СамАвто» стал превышать объем производства. В связи с этим планируется расширение производственных мощностей, что предусмотрено постановлением Президента от 1 июня.

«Мы запланировали расширение территории завода и увеличение модельного ряда. В программе на 2018−2021 годы планируется увеличить объем производства с 5000 до 10 тысяч машин», — сообщила она.

Одна из разработок «СамАвто» — низкопольный автобус LE 60. Он используется на маршрутах в ряде городов Узбекистана, но не в столице. На вопрос «Газеты.uz» об этом Баходир Сулейманов сообщил, что руководство «Тошшахартрансхизмат» рассматривает их предложение и выразил надежду на положительное решение.

Он добавил, что SamAuto LE 60 заметно дороже модели HC 40, которая уже долгое время эксплуатируется в Ташкенте (600 млн сумов против 267 млн сумов), однако обладает рядом преимуществ, среди которых — большая вместимость и удобство для людей с ограниченными возможностями.

Говоря о появлении в стране новых производителей, Баходир Сулейманов заявил, что «СамАвто» не боится конкуренции и только приветствует вхождение иностранных компаний на узбекский рынок. «Кто выиграет в конечном счете? Потребитель… Это очень хорошо, будем бороться. Наши автобусы и грузовики завоевали крепкое доверие потребителей. За 10 лет они стали действительно народными автомобилями», — сказал он.

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Модель SAZ HC 45. Фото: Алишер Исроилов / УзА.

Интерьер автобуса SAZ HC 45.



Модель SAZ LE 60.