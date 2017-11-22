Компания «Узбекэнерго» и консорциум южнокорейских компаний POSCO Daewoo и Hyundai Engineering and Construction подписали в Сеуле соглашения о реализации трех проектов в энергетической сфере общей стоимостью 1,84 млрд долларов. Документы подписаны в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-центре по освещению визита, стороны построят парогазовую установку мощностью 450 МВт на Навоийской теплоэлектростанции.

Запланировано возведение линии электропередачи 220 кВ протяженностью 327 км от Тахиаташской теплоэлектростанции к Северо-Западному и Юго-Западному энергоузлам.

Кроме того, в 2018—2021 годах будет выполнена модернизация электрических сетей и энергооборудования в Бухарской, Самаркандской и Джизакской областях.