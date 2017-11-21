Шеркул Омонов, накануне сбежавший из психиатрической больницы, задержан на территории рынка «Абу Сахий» 21 ноября около 15:00, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

В ходе задержания он оказал активное вооруженное сопротивление ножом сотруднику органов внутренних дел, представляя собой повышенную опасность для окружающих.

«Благодаря высокому профессионализму и проявленному мужеству, несмотря на полученное ранение, сотрудник ОВД обезвредил и задержал Шеркула Омонова», — говорится в сообщении.

Как сообщилось ранее, двое других беглецов были задержаны правоохранительными органами 20 ноября.