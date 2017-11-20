20 ноября примерно в 9:10 утра в дежурную часть ГУВД Ташкента поступило сообщение о побеге троих лиц из психиатрической больницы усиленного наблюдения, расположенной на территории Алмазарского района.

Пресс-служба ГУВД назвала их имена: Омонов Шеркул Сафарович, совершивший преступление, предусмотренное статьей 169, частью 3 (кража) Уголовного кодекса, Рашидов Маъруф Махмудович, совершивший преступление, предусмотренное статьей 104, частью 3 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК, и Хамраев Ахрор Турсунбаевич, совершивший преступление, предусмотренное статьей 273, частью 5 (незаконная продажа наркотических средств в крупных размерах) УК.

В отношении вышеуказанных лиц применялись принудительные меры медицинского характера на основании определения суда.

Сотрудники ГУВД по горячим следам задержали Маъруфа Рашидова и Ахрора Хамраева. В отношении Шеркула Омонова продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

ГУВД Ташкента обратилось к населению с просьбой сообщить о местонахождении разыскиваемого Шеркула Омонова по телефону «102» или в ближайшие отделения органов внутренних дел.

Шеркул Омонов.