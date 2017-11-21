Со следующего сезона Высшая лига страны по футболу будет переименована в «Суперлигу Узбекистана», а Первая лига будет называться «Про-лига Узбекистана».

Кк сообщила пресс-служба Федерация футбола, изменения предусмотрены решением исполнительного комитета Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В чемпионате Узбекистана в общей сложности будут участвовать 12 команд. Каждый клуб проведет 38 игр, разделенных на 4 круга. По завершении 33 туров команды будут поделены на 2 группы. То есть коллективы, занявшие с 1-го по 6-е места в турнирной таблице, будут соревноваться за чемпионский титул, команды с 7-го по 12-е места проведут еще 5 матчей за право на участие в Суперлиге.

По итогам 38 туров команда с наибольшим количеством очков становится чемпионом страны. Команда, которая финиширует на 12-м месте, вылетает в Про-лигу. Команда, расположившаяся на 11-й строчке, проведет два матча плей-офф с командой Про-лиги, занявшей 2-е место за путевку в Суперлигу.

В Про-лиге будут участвовать 16 команд. Турнир будет проходить в два круга, где будет проведено 30 туров. Команда-победитель будет участвовать в следующем сезоне в Суперлиге. Серебряный призер поборется за право на участие в Суперлиге с командой, расположившейся на 11-м месте Суперлиги.