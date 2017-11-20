Ташкентский футбольный клуб «Локомотив» второй раз кряду стал победителем чемпионата Узбекистана за тур до окончания сезона, сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

Команда главного тренера Андрея Микляева в воскресенье одержала победу над самаркандским «Динамо» со счетом 5:1 и завоевала 67 очков. В матче хет-трик оформил нападающий Марат Бикмаев, отличились также Жалолиддин Машарипов и Санжар Шоахмедов.

Ближайший преследователь «железнодорожников» каршинский «Насаф», победивший «Пахтакор» (4:0), с 62 очками досрочно занимает второе место. «Пахтакор» с 56 баллами стал обладателем «бронзы».

В прошлом сезоне «Локомотив» оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат и кубок Узбекистана.