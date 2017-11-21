Проект о предпринимательстве «Лаборатория бизнеса» пригласил в студию представителей IT-индустрии. Лазиз Адхамов и Алишер Эльмурадов рассказывают о системе подготовки молодых специалистов, сложностях индустрии, проводимых реформах. Что можно улучшить, чтобы сфера информационных технологий совершила прорыв? Долго ли ждать? Что нужно сделать уже сейчас Об этом и многом другом — в новом интервью от «Лаборатории бизнеса».

Спонсор передачи -ТМ Dilmah.

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.