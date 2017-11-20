Узбекистан в ноябре-декабре импортирует 150 тысяч тонн сахара, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Закуп выполняют компании «Узагроэкспорт», Agro Export Poytaxt и «Дехкон савдо», входящие в структуру «Узбекозиковкатхолдинга». Уже заключены контракты на поставку свыше 56 тысяч тонн сахара с российскими компаниями.

В частности, предприятие «Продимпекс» поставит 50 тысяч тонн, «Трио XXI» — 1020 тонн и «Уваровский сахарный завод» — 5000 тонн.

Ранее представитель «Узбекозиковкатхолдинга» сообщал, что объем поставок сахара в этом сезоне будет больше, чем прошлой зимой. В компании заверяют, что все торговые точки получат достаточное количество социально значимого продукта.

С начала осени жители Ташкента периодически сталкиваются с отсутствием сахарного песка в магазинах, не относящихся к крупным ритейлерским сетям.