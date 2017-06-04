ГУВД: виновные в гибели учащегося медколледжа будут наказаны

Все виновные в гибели учащегося медицинского колледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова, избитого однокурсниками в начале мая и скончавшегося через месяц, будут наказаны, заявил заместитель начальника ГУВД Ташкента, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев. В воскресенье он пришел в Парк дружбы (бывший парк Бабура) на место встречи граждан, собиравших подписи под обращением к МВД Узбекистана с требованием выявить и наказать виновных.

В сообщении, опубликованном в этот день на сайте ГУВД, говорится, что по факту нанесения 3 мая тяжких телесных повреждений Жасурбеку Ибрагимову возбуждено уголовное дело по признакам пункта «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ведется предварительное расследование в отношении Исломбека Тулаганова, 1999 года рождения. Кроме того, проверяется причастность других лиц к преступлению.

Замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев на встрече с ташкентцами. Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz».



В письме матери 17-летнего юноши Нилуфар Алиевой на имя Президента страны, поступившем в редакцию вечером в субботу и распространенном в социальных сетях, говорится, что Жасурбек скончался 1 июня, перенеся пять операций. В день инцидента сын позвонил матери и попросил срочно приехать домой. Родители нашли Жасурбека лежащим на полу. «[Из] носа, рта и ушей шла густая кровь, вся спина была в ссадинах, локти тоже были в ссадинах, оба колена были разбиты и ниже до голени были ссадины, весь лоб был разбит… Осмотрев его живот справа, увидели явный след от обуви, в области горла, под челюстью были следы от пальцев», — пишет Нилуфар Алиева.

Прежде чем Жасурбека госпитализировали в Городскую детскую хирургическую больницу №2, его на «скорой помощи» привезли в Городскую клиническую больницу №7. Здесь его не приняли, так как юноше еще не исполнилось 18 лет, и направили в Городскую детскую клиническую больницу №1, где его также не госпитализировали — из-за серьезных травм внутренних органов. По словам матери, с момента приезда «скорой» до помещения в реанимацию прошло более двух часов.

5 мая юноше сделали операцию на брюшной полости. «По окончании операции врачи мне объяснили, что мой сын в тяжелом состоянии, сама операция тяжелая, у Жасура был разрыв двенадцатиперстной кишки, гематомой покрыта вся почка, сильный ушиб поджелудочной железы и другие органы повреждены ушибами, часть ткани брюшной полости были удалены, так как начался перитонит (нагноение)», — пишет Нилуфар Алиева. Врачи предположили, что травмы могли нанести удары одновременно нескольких лиц.

8 мая Жасурбека прооперировали повторно. 18 мая его в тяжелом состоянии перевели в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, где прооперировали еще трижды. 1 июня юноша скончался. В письме мать подозревает в избиении сына шестерых учащихся колледжа.

Под петицией с требованием выявить круг лиц, виновных в смерти Жасурбека Ибрагимова, и наказать виновных подписались более 400 человек.