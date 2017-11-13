В гостях у «Лаборатории бизнеса» — Шерзод Бекназаров и Ирода Суюнова. Муж и жена, основавшие отечественный бренд Yaskanamu, куда входит собственное производство и сеть магазинов местного трикотажа. У них также большой супермаркет одежды Alvon, в котором можно приобрести текстильную продукцию от разных отечественных производителей.

История Ироды и Шерзода интересна тем, что они никогда не занимались текстилем. Юристы по образованию, в 2006 году они открыли маленький магазин местного трикотажа как подспорье семье. Позже это стало делом всей жизни: собственное производство, передача заказов на аутсорс, реализация продукции от других марок, открытие новых филиалов. Как они все успевают? Смотрите интервью и узнайте историю их становления, развития и планы на будущее.





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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.