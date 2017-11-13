Сборная Узбекистана по футболу 12 ноября прибыла в Аль-Айн для проведения товарищеского матча против ОАЭ.

В воскресенье футболисты под руководством главного тренера «Насафа» Рузикула Бердиева провели первую тренировку на стадионе ПФК «Аль-Айн».

13 ноября запланировано проведение тактической подготовки и второй тренировки национальной команды.

Товарищеская встреча против сборной ОАЭ состоится во вторник в 18:00 по ташкентскому времени на стадионе «Халифа Бин Зайд».

Для этой игры Рузикул Бердиев сформировал состав из 23 игроков, среди которых не оказалось футболистов, выступающих в иностранных клубах. По словам наставника, в предстоящем матче молодые игроки получат шанс проявить себя.

Полный состав на матч с ОАЭ

Вратари: Игнатий Нестеров («Локомотив»), Санжар Кувватов («Насаф»), Джавохир Ильёсов («Машъал»);

Защитники: Рустам Ашурматов («Бунёдкор»), Ислом Тухтаходжаев («Локомотив»), Шерзод Аъзамов («Пахтакор»), Акмаль Шорахмедов («Насаф»), Фаррух Сайфиев («Насаф»), Исломжон Кобилов («Бунёдкор»), Акромжон Комилов («Бунёдкор»), Шухрат Мухаммадиев («Локомотив»);

Полузащитники: Отабек Шукуров («Бунёдкор»), Владимир Козак («Пахтакор»), Одилжон Хамробеков («Насаф»), Жасур Яхшибоев («Пахтакор»), Азизжон Ганиев («Насаф»), Джавохир Сидиков («Коканд-1912»), Достонбек Хамдамов («Бунёдкор»), Азизбек Тургунбоев («Навбахор»), Сардор Мирзаев («Локомотив»), Бахром Абдурахимов («Насаф»);

Нападающие: Марат Бикмаев («Локомотив»), Иван Нагаев («Бухара»).

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