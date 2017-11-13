Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» совместно с Национальным банком Узбекистана завершила проект по налаживанию онлайн-продажи авиабилетов посредством международных банковских карт.

Как сообщила пресс-служба компании, с 10 ноября оплатить стоимость авиабилета можно по картам Visa. Дальнейший этап проекта предусматривает подключение платежных систем, предоставляющих возможность использования карт MasterCard, American Express и других.

«Узбекистон хаво йуллари» запустила онлайн-продажу авиабилетов посредством банковских карт UzCard на местные направления с 5 января 2016 года, а на международные направления — с 18 октября того же года.