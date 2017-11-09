Министерство юстиции Узбекистана 7 ноября зарегистрировало постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Центрального банка о внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций.

В 2015 году Глобальный форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения признал Люксембург в качестве государства «в значительной мере соответствующего требованиям» этой организации.

В связи с этим Люксембург исключен из Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Как сообщается на сайте Минюста, теперь коммерческие банки Узбекистана не будут проводить мониторинг над осуществлением платежей на расчетные счета клиентов, зарегистрированных в Люксембурге, а также на расчетные счета нерезидентов в банках, расположенных в этом государстве, по импорту товаров (работ, услуг) по договору.