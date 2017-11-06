Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 18 октября утверждена единая система сбора, сдачи и переработки лома и отходов цветных металлов в стране.

«Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» переименован в «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» («Узвторцветмет»). Теперь это единственное предприятие, занимающееся заготовкой лома и отходов цветных металлов на территории страны.

«Узвторцветмет» вошел в состав Комплекса Кабинета Министров по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Документом поручено усилить меры по пресечению функционирования нелегальных пунктов приема оборудования, лома и отходов, содержащих цветные металлы, а также незаконной деятельности юридических и физических лиц по их сбору, заготовке, хранению, использованию и сдаче.

Кроме того, должны быть усилены меры по предотвращению попыток хищений, повреждений и незаконного оборота оборудования, лома и отходов, содержащих цветные металлы, в организациях, учреждениях, строительных площадках и других объектах, в том числе намогильных памятников и оград из цветных металлов на кладбищах.