Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 18 октября утверждена единая система сбора, сдачи и переработки лома и отходов цветных металлов в стране.
«Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» переименован в «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» («Узвторцветмет»). Теперь это единственное предприятие, занимающееся заготовкой лома и отходов цветных металлов на территории страны.
«Узвторцветмет» вошел в состав Комплекса Кабинета Министров по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.
Документом поручено усилить меры по пресечению функционирования нелегальных пунктов приема оборудования, лома и отходов, содержащих цветные металлы, а также незаконной деятельности юридических и физических лиц по их сбору, заготовке, хранению, использованию и сдаче.
Кроме того, должны быть усилены меры по предотвращению попыток хищений, повреждений и незаконного оборота оборудования, лома и отходов, содержащих цветные металлы, в организациях, учреждениях, строительных площадках и других объектах, в том числе намогильных памятников и оград из цветных металлов на кладбищах.
Комментарии
“9. Установить, что в обязательном порядке подлежат сдаче АО “Узвторцветмет" по свободной (договорной) цене"
Обязательная сдача по свободной цене? А если покупатель откажется покупать по свободной
Большая просьба- открыть приемные пункты по приему металлома от населения вкючая передвижные. Ведь зачастую проезжают частники без весов особенно лица на арбах запряженных осликами.
георгии терентьев
Цитирую — “.. поручено усилить меры по пресечению незаконной деятельности юридических и физических лиц по их сбору, заготовке, хранению, использованию и сдаче.“
Таким образом, уважаемый Георгий, даже храня латунную ручку от двери или мотки медного кабеля, оставшиеся после ремонта, Вы уже становитесь вне закона, а уж тем более сдать её куда либо, к примеру на Янги-абаде, будет считаться преступлением. Так что мой совет выбросите это всё на свалку и спите спокойно.
Считаю, что это постановление будет работать против государства, т.к. вывозили раньше в Казахстан цветмет, так и продолжат. Необходимы другие меры.