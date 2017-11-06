6 ноября в Джизаке состоятся торжественные мероприятия, посвященные 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизак для участия в церемонии, сообщило УзА.

Гости со всех регионов страны и из-за рубежа были торжественно встречены на Джизакском железнодорожном вокзале.

Согласно постановлению главы государства от 27 марта о праздновании 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова в Джизаке проведена большая подготовка к событию.

На площади Шарафа Рашидова и в мемориальном доме-музее осуществлена масштабная строительная и благоустроительная работа.

Летом в центре Шараф-Рашидовского района Джизакской области (бывший Джизакский район) был открыт бюст Шарафа Рашидова.