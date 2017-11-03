В рамках визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в Ташкент 2 ноября 2017 года между Узнацбанком и Внешэкономбанком подписано Соглашение о сотрудничестве.

Соглашением предусматривается открытие кредитных линий Национальному банку Узбекистана в размере до 250 млн долларов США сроком до 10 лет для финансирования проектов в энергетической отрасли в Республике Узбекистан, предполагающих поставки российского высокотехнологичного энергетического оборудования, таких как «Модернизация энергоблоков Сырдарьинской ТЭС» и «Модернизация УП „Фархадская ГЭС“».

Данное соглашение достигнуто по итогам государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, состоявшегося 4−5 апреля 2017 года.

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