Рейс НАК из Алматы задержался на 7 часов из-за неисправности самолета

Из-за технических неполадок самолета рейс «Узбекистон хаво йуллари» из Алматы в Ташкент задержался на семь часов.

Рейс HY-766 «Алматы-Ташкент» Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в четверг был задержан из-за неполадок в самолете. Сообщение об этом появилось накануне вечером в Facebook-группе «Потребитель.uz».

Как сообщили «Газете.uz» в НАК, причиной задержки на семь часов действительно стала техническая неисправность самолета. За пассажирами тем же вечером был выслан новый борт. Лайнер A320 доставил пассажиров в Ташкент в 2:30 по местному времени.

Задержанный самолет после устранения неполадок также вернулся в столичный аэропорт.

Это уже третий инцидент, связанный с неисправностью борта «Узбекистон хаво йуллари», на этой неделе. Ранее «Газета.uz» сообщала, что утром 5 сентября Boeing 767, выполнявший рейс «Бангкок-Ташкент» с 216 пассажирами на борту не смог вылететь из аэропорта столицы Таиланда из-за технических неполадок лайнера.

31 августа самолет НАК Boeing 767−300, выполнявший рейс HY-271, получил повреждения крыла при посадке в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщили The Aviation Herald и AirportHaber. Никто из находившихся на борту не пострадал.

