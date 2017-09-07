Рейс из Бангкока задержан с 5 сентября. НАК принесла извинения

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» принесла извинения пассажирам рейса HY532 «Бангкок-Ташкент», который задержан по техническим причинам с 5 сентября.

Самолет с 216 пассажирами не смог вылететь из столицы Таиланда в связи неисправностью. «Рейс не может быть выполнен до полного устранения неисправности воздушного судна», — говорится в сообщении перевозчика.

«Представителями авиакомпании в Бангкоке предприняты все возможные меры для оперативного решения возникшей сбойной ситуации… Всем пассажирам предоставлена гостиница с трехразовым питанием, наземная транспортировка между аэропортом и гостиницей, а также возможность общения с близкими посредством международной связи», — отмечается в сообщении.

Одна из читательниц «Газеты.uz», которая находится в числе пассажиров рейса, рассказала некоторые подробности. По ее словам, о неисправности самолета стало известно прямо перед началом посадки. Позже по громкой связи в аэропорту была передана информация, что рейс задерживается на семь часов.

«Пассажиры, среди которых были граждане Израиля, США, Кыргызстана, России, Узбекистана и других стран, были доставлены в отель недалеко от аэропорта Суварнабхуми. Разумеется, с аннулированием печати о покидании Таиланда. Людям были предоставлены питание и постель», — рассказала читательница.

«Позже (прошло не 7, а 10 часов) пассажиры были вновь доставлены в аэропорт, снова пройдены все этапы таможенного контроля. После посадки в самолет и проведения подготовительных операций летным составом вылета не произошло, люди просидели в самолете в безведении около полутора часов. Многие пассажиры были с маленькими детьми и преклонного возраста. Лишь после этого ожидания пилот объявил, что снова обнаружены технические неполадки. Снова стерильная зона, ожидание четыре часа. После представителем НАК было объявлено, что рейс задерживается на 12 часов. Снова прохождение таможенных процедур (аннулирование печати о покидании страны) и получение багажа (при первой задержке рейса багаж оставался в аэропорту). Снова размещение в отеле… Утром 6 сентября перед завтраком пассажиры увидели объявление, что выезд из отеля — аж в 8 вечера, вылет — в 11 вечера», — отметила она.

В 20:00 в аэропорт людей не отвезли, а попросили вернуться в номера минимум на пять часов. «Люди нервничают, конкретно ситуацию никто объяснить не может… Пассажиры до сих пор в ожидании вылета. У многих подошла к концу виза (обычно виза для Таиланда — 15 дней)», — рассказала читательница 6 сентября.

Фотография, присланная читательницей.

По данным авиакомпании, транзитным пассажирам (их было более 90), летевшим через Ташкент в Бишкек, Тель-Авив и города России, были предоставлены альтернативные маршруты. 8 сентября в Ташкент за счет перенаправления рейса НАК из Куала-Лумпура планируется доставить более 90 пассажиров. Прорабатываются альтернативные маршруты доставки в Узбекистан оставшихся 30 пассажиров.

«От имени руководства авиакомпании позвольте принести вам свои извинения по поводу случившегося», — говорится в сообщении НАК.