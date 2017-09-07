LG продемонстрировала новую встраиваемую бытовую технику на выставке IFA 2017

На выставке IFA 2017 в Берлине компания LG Electronics продемонстрировала расширенный модельный ряд встраиваемых бытовых приборов, подходящий для еще большего количества вариантов планировки кухни. Учитывая, что сегодня потребители все активнее вовлекаются в процесс разработки дизайна и индивидуального оформления своей кухни, LG предлагает коллекцию встраиваемой бытовой техники в двух размерах со множеством стилистических вариаций на выбор. LG успешно совмещает новейшие технологии в производстве кухонных приборов с утонченным дизайном, благодаря чему они идеально вписываются в интерьер любой кухни, позволяя максимально эффективно использовать имеющееся пространство.

Коллекция LG Studio для Северной Америки известна благодаря эффектному черному покрытию из нержавеющей стали, которое устойчиво к появлению пятен. Эта линейка техники включает в себя встраиваемый 30-дюймовый (76 см) электрический духовой шкаф, 36-дюймовую (91 см) индукционную варочную панель, керамическую или газовую варочную панель, встраиваемую вытяжку, 24-дюймовую (60см) посудомоечную машину QuadWash и просторный 42-дюймовый (106 см) холодильник Side-by-Side.

Новейшая европейская коллекция LG Studio предоставляет потребителям возможность готовить, принимать пищу и мыть посуду в очень стильной обстановке, в которую входят встраиваемый 24-дюймовый (60 см) электрический духовой шкаф, 24-дюймовая (60 см) индукционная варочная панель, 24-дюймовая (60 см) посудомоечная машина QuadWash, 24-дюмойвая (60 см) морозильная камера, 36-дюймовая (91 см) вытяжка с креплением на стену, а также керамическая или газовая варочная панель.

Быстрая варка, жарка или тушение — все это возможно благодаря встраиваемой индукционной варочной панели от LG, способной вырабатывать 7,4 кВт тепловой энергии, что является высочайшим показателем для подобной бытовой техники. В то время как другие варочные панели с функцией автоматического обнаружения способны распознать только один стоящий на них предмет посуды, индукционная варочная панель от LG распознает до четырех кастрюль или сковород автоматически. Изменяемые зоны нагрева предоставляют дополнительные возможности, позволяя потребителю одновременно готовить несколько блюд в крупной посуде, например рагу и супы.

Во встраиваемых духовых шкафах предусмотрено шесть уровней установки противней, а легкоочищаемое покрытие Easy Clean настолько легко чистить, что пользователям не придется тратить на уход за ним много времени, и они смогут просто наслаждаться вкусной едой.

Интерактивное кулинарное шоу LG стало ярким событием недели в зоне встраиваемой бытовой техники на стенде компании на выставке IFA. У посетителей была возможность попробовать фирменные блюда знаменитого шеф-повара Коли Клееберга (Kolja Kleeberg), включая восхитительные закуски, разнообразные первые блюда и прекрасные десерты, которые были приготовлены с помощью бытовой техники LG Studio. Клееберг, титулованный шеф-повар из Германии, известен не только своими исключительными кулинарными навыками, но и яркой индивидуальностью, готовил по три блюда четыре раза в день. В процессе готовки он также делился кулинарными советами и объяснял, как можно использовать весь потенциал представленных кухонных приборов в полной мере.

«Встраиваемая кухонная техника премиум-класса от LG — отличное решение для требовательных современных потребителей, — уверен Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), Президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solutions. — Посетители нашего стенда на выставке IFA покинут его, находясь под впечатлением от того, насколько далеко продвинулась современная бытовая техника в сравнении с вчерашними угловатыми „коробками“. Встраиваемые коллекции LG предлагают потребителю такой уровень премиальности и качества, в реальность которого трудно поверить, пока не увидишь своими глазами».

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