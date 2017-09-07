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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Аукцион «красивых» автономеров заработает со следующей недели

Механизм онлайн-реализации «красивых» автономеров призван сделать процесс максимально открытым и обеспечить равный доступ всех желающих.

Сегодня, 14:19   Экономика  

Онлайн-аукцион по продаже «красивых» автомобильных номеров (avtoraqam.uzex.uz) заработает на площадке Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) к концу следующей недели. Об этом представители биржи рассказали на пресс-конференции в четверг.

Информационная система, как и планировалось, была запущена 1 сентября, однако выставление номеров на сайте началось в понедельник. К настоящему времени подразделениями ГУБДД МВД Узбекистана на аукцион выставлено около 70 номеров различных категорий.

Механизм онлайн-реализации номеров призван сделать процесс максимально открытым и удобным, а также обеспечить к нему равный доступ всех желающих. Процедура участия в аукционе не предусматривает использования каких-либо бумажных документов. Сервис доступен как через компьютеры, так и через мобильные устройства — с помощью приложения.

Категории номеров

Сейчас на аукцион выставляются номера третьей категории. К концу следующей недели на сайте должны быть доступны номера всех категорий, в том числе с тремя одинаковыми цифрами, например 555 или 777.

Говоря о разнице цен на номера между Ташкентом и другими регионами республики, Акмаль Юнусов, руководитель пресс-службы ГУББД МВД, отметил: «Во время подготовки проекта постановления Кабинета Министров (от 31 августа, им утвержден порядок проведения аукциона — ред.) были изучены потребности и покупательная способность жителей. Цены были установлены исходя из нашего и международного опыта».

Для приобретения автономера нужно зарегистрироваться на сайте и внести залоговую сумму в размере 10% от стартовой цены. Задаток снимается только со счета победителя аукциона, другим внесенная сумма возвращается. Система позволяет подключить к персональному кабинету несколько пластиковых карт.

Электронные торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовой цены. Покупатели могут подавать неограниченное количество встречных заявок, которые должны превышать действующую лучшую цену. Согласно положению торгов, шаг торгов в первой категории номеров составляет 3% от начальной цены, в остальных двух категориях — 1%.

«После двух-трех месяцев проведем предварительный анализ и, возможно, внесем корректировки в эти проценты», — отметил директор по организации торгов УзРТСБ Азиз Абдуганиев. По его словам, до конца года через аукцион планируется продать порядка 18 тысяч номерных знаков.

«Эти цифры были перед стартом проекта. Мы не ожидали, но за два дня сайт посетят более 17 тысяч человек, уже есть 9 заявок. Это говорит о высоком интересе. А когда будут выставлены номера 1-й категории, думаю, цифры возрастут», — считает он.

Отвечая на вопрос касательно «элитных» номеров, Акмаль Юнусов сказал, что номера образца «777» будут доступны во всех регионах. «Всего планируется выпустить 560 таких номеров, учитывая вариации букв и номера регионов», — отметил он.

На сайте выставляются номера, которые уже находятся в распоряжении ГУББД, поэтому проблем со своевременной выдачей автономеров не будет, подчеркнул Акмаль Юнусов.

Номера, которые отсутствуют в торговой системе Avtoraqamlar, можно приобрести, подав заявку в подразделение ГУББД по месту жительства. «Номер можно выбрать самому. Заявление рассмотрят в течение трех дней, на изготовление номера потребуется до одного месяца. Стоимость номеров составляет 150 минимальных зарплат», — сообщил руководитель пресс-службы.

Также было отмечено, что ГУББД не рассматривало вопрос использования имен в номерах автомашин.

Онлайн-аукцион

Участники торгов на сайте avtoraqam.uzex.uz могут отслеживать все ценовые предложения во время аукциона. Победитель торгов, заявивший наиболее высокую цену, определяется автоматически. Это направлено на максимальное ограничение человеческого вмешательства в ход и результаты торгов.

После завершения аукциона система регистрирует совершенную сделку и взимает комиссионный сбор биржи с покупателя (5% от суммы сделки). Победитель обязан покрыть все финансовые обязательства в течение пяти рабочих дней после регистрации сделки. В случае неисполнения обязательств задаток перечисляется в госбюджет в качестве штрафной санкции.

В «стакане заявок» пользователь может наблюдать за процессом шагов аукциона. Он будет получать SMS-уведомления при поступлении новых предложений по лоту.

Оформление номера

Оформление приобретенного автономера осуществляется подразделениями ГУБДД. При необеспечении по вине покупателя оформления в течение 10 дней с даты покрытия финансовых обязательств 50% от суммы сделки перечисляется в качестве штрафа в госбюджет, остальная часть возвращается покупателю.

Отметим, что 80% средств, поступающих от суммы реализации автономеров через аукцион, направляются в государственный бюджет и 20% — в Специальный фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов МВД.

В материале использованы слайды из презентации УзРТСБ.

Текст: «Газета.uz»      4 993

Комментарии

  • Анатолий Железняк 7 сентября 2017, 14:31

    молодцы правильное решение пополняйте бюджет)))


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