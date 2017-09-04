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Фото: tvp.uz

Мать оставила новорожденного на улице в Ташкентской области

44-летняя жительница Юкоричирчикского района оставила новорожденного ребенка на улице.

Сегодня, 19:43   Общество  

В Юкоричирчикском районе мать оставила новорожденного ребенка на улице. Младенец мужского пола был обнаружен в сумке, оставленной на улице Остона махалли «Навои». Об инциденте сообщила прокуратура Ташкентской области.

В результате оперативно-следственных мероприятий была установлена личность матери. 44-летняя жительница района М. С. родила ребенка дома и через два дня оставила его на улице возле одного из частных домов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса (оставление в опасности), ведется следствие.

Текст: «Газета.uz»      2 337
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