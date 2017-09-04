Мать оставила новорожденного на улице в Ташкентской области

В Юкоричирчикском районе мать оставила новорожденного ребенка на улице. Младенец мужского пола был обнаружен в сумке, оставленной на улице Остона махалли «Навои». Об инциденте сообщила прокуратура Ташкентской области.

В результате оперативно-следственных мероприятий была установлена личность матери. 44-летняя жительница района М. С. родила ребенка дома и через два дня оставила его на улице возле одного из частных домов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса (оставление в опасности), ведется следствие.