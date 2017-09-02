РУ O`Z ЎЗ
2 сентября, суббота Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: railway.uz

Завершена прокладка ж/д линии «Бухара-Мискин», далее — электрификация

В Бухарской области состыкованы отрезки 355-километровой линии «Бухара-Мискин», через которую из Ташкента в Ургенч пойдет высокоскоростной поезд.

Сегодня, 19:36   Экономика  

1 сентября в пустынной зоне Бухарской области были уложены последние десятки метров стальных путей 355-километровой линии «Бухара-Мискин». Стыковка двух строящихся отрезков железнодорожного пути была произведена между 147-м и 148-м километрами, сообщила пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Встречная прокладка дороги была начата в декабре 2016 года одновременно в Бухарском районе и в поселке Мискин в Каракалпакстане. По новой линии прошел локомотив. На первом этапе на ней будет налажено движение грузовых составов. Стоимость проекта составила 283,1 млн долларов США.

На втором этапе проекта линия будет электрифицирована для курсирования высокоскоростного поезда Afrosiyob. Сроки завершения проекта и его стоимость не называются.

С запуском линии расстояние между Ташкентом и Ургенчем сократится на 75 км. Сейчас поезда идут из столицы в административный центр Хорезмской области по линии «Навои-Учкудук-Мискин» (общая протяженность маршрута — 1064 км).

В ходе прокладки новой линии построены 121 искусственное сооружение, 12 мостов и 6 путепроводов, 5 станций и 5 разъездов. Были задействованы свыше 1500 рабочих и специалистов и более 1000 единиц техники и механизмов. Объем земляных работ превысил 21,2 миллиона кубометров.

Как отмечает «Узбекистон темир йуллари», на данный момент общая протяженность железных дорог страны, без учета линии «Бухара — Мискин», составляет свыше 6500 км.

Текст: «Газета.uz»      1 975
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 20:18

Эммануэль Макрон ожидает Шавката Мирзиёева в Париже

Сегодня, 17:25

Делегация Human Rights Watch посещает Узбекистан

Сегодня, 15:00

Новый развлекательный парк «Дустлик» открыт в Яшнабадском районе

Сегодня, 14:05

16 тысяч человек исключены из списка членов религиозно-экстремистских течений

Сегодня, 12:56

В первый класс пошли более 650 тысяч детей

Сегодня, 12:33

Бокс: Узбекистан в финале ЧМ представят четыре спортсмена (+видео)

Сегодня, 12:28

Памятник Исламу Каримову открыт в Самарканде

Вчера, 19:15

Президенты Узбекистана и Турции провели телефонный разговор

Популярное

Рейтер: Банки могут «на днях» начать продажу инвалюты населению

Фото, видео: Памятник Исламу Каримову открыт в Ташкенте

На ТМКАД в качестве эксперимента наносится разметка из термопластика

Футбол: Узбекистан проиграл Китаю (+видео)