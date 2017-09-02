В Бухарской области состыкованы отрезки 355-километровой линии «Бухара-Мискин», через которую из Ташкента в Ургенч пойдет высокоскоростной поезд.

1 сентября в пустынной зоне Бухарской области были уложены последние десятки метров стальных путей 355-километровой линии «Бухара-Мискин». Стыковка двух строящихся отрезков железнодорожного пути была произведена между 147-м и 148-м километрами, сообщила пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Встречная прокладка дороги была начата в декабре 2016 года одновременно в Бухарском районе и в поселке Мискин в Каракалпакстане. По новой линии прошел локомотив. На первом этапе на ней будет налажено движение грузовых составов. Стоимость проекта составила 283,1 млн долларов США.

На втором этапе проекта линия будет электрифицирована для курсирования высокоскоростного поезда Afrosiyob. Сроки завершения проекта и его стоимость не называются.

С запуском линии расстояние между Ташкентом и Ургенчем сократится на 75 км. Сейчас поезда идут из столицы в административный центр Хорезмской области по линии «Навои-Учкудук-Мискин» (общая протяженность маршрута — 1064 км).

В ходе прокладки новой линии построены 121 искусственное сооружение, 12 мостов и 6 путепроводов, 5 станций и 5 разъездов. Были задействованы свыше 1500 рабочих и специалистов и более 1000 единиц техники и механизмов. Объем земляных работ превысил 21,2 миллиона кубометров.

Как отмечает «Узбекистон темир йуллари», на данный момент общая протяженность железных дорог страны, без учета линии «Бухара — Мискин», составляет свыше 6500 км.