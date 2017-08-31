Президент почтил память жертв репрессий

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рано утром 31 августа принял участие в мероприятии в мемориальном комплексе «Шахидлар хотираси», посвященном Дню поминовения жертв репрессий, сообщило УзА.

Глава государства побеседовал с руководством Управления мусульман Узбекистана, религиозными деятелями, активистами махаллей и представителями интеллигенции.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с экспонатами Музея памяти жертв репрессий, открытого по инициативе Первого Президента Ислама Каримова 31 августа 2002 года, когда в стране впервые отмечался День поминовения жертв репрессий.

Президент дал поручения по благоустройству территории вокруг канала Бозсу, протекающего рядом с музеем. Он также сказал о необходимости организовать филиалы музея в каждой области страны, открыть их при вузах, а также разработать для школ специальную учебную программу, посвященную жертвам репрессий.

Место, где располагаются мемориальный комплекс и музей, было местом казни репрессированных. Расстрелянных закапывали тут же, и мемориальный комплекс объединяет эти три места захоронений. Символический мавзолей служит центром мемориала, а музей — просветительским центром комплекса.