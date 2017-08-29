Проект закона «О государственной службе» опубликован для общественного обсуждения. Документ направлен на обеспечение эффективности функционирования системы госслужбы, формирование действенной системы приема на госслужбу, повышение профессионализма и компетентности госслужащих, а также усиление их ответственности.

Документ предусматривает создание уполномоченного госоргана по делам госслужбы при Президенте с территориальными органами. Службы управления персоналом в госорганах, согласно проекту, будут организационно самостоятельны от других структурных подразделений госоргана и непосредственно подчиняться руководителю госоргана.

Должности государственной службы по уровню ответственности и полномочий предлагается подразделять на категории (А-Г), группы (I-III) и квалификационные классы. Высший класс присваивается госслужащим Президентом, 1−3-й классы — премьер-министром, 4−6-й классы — руководителями республиканских органов. Госслужащие, которым присвоен соответствующий класс, имеют право на получение надбавки к должностному окладу.

Перечень должностей госслужбы, классифицированных по госорганам, категориям, группам и иным признакам будет содержаться в реестре должностей госслужащих.

Законопроект устанавливает, что госслужащие и лица, претендующие на занятие государственных должностей, должны соответствовать установленным квалификационным требованиям.

В документе прописаны обязанности госслужащих, согласно которым они должны при поступлении на госслужбу впервые принести присягу, добросовестно исполнять свои должностные обязанности, постоянно совершенствовать свою профессиональную деятельность и повышать квалификацию, соблюдать служебную этику, не допускать конфликта интересов, быть объективным и беспристрастным, не совершать действия, могущие привести к дискредитации госоргана, не проявлять необъективность или особые расположения к какому-либо юридическому или физическому лицу, исключать возможность какого-либо влияния на свою служебную деятельность.

Госслужащий должен воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении им своих служебных обязанностей, не должен использовать служебное положение в личных целях, а также для оказания неправомерного влияния на деятельность госорганов, организаций, их должностных лиц и граждан, а в общении с гражданами и при исполнении своих полномочий, и и во внеслужебных отношениях, — соблюдать общепринятые правила поведения и вести себя с достоинством.

«Политическая, экономическая целесообразность, а равно личные мотивы и иные субъективные причины не могут служить основанием для нарушения государственными служащими требований законодательства и правил этики», — говорится в документе.

Госслужащий имеет право на оплату труда в соответствии с занимаемой должностью и квалификацией, на ежегодный оплачиваемый отпуск, на профессиональную переподготовку за счет средств соответствующего бюджета, на продвижение по службе, на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и не нанесению вреда здоровью, на предусмотренные законодательством льготы, на гарантии и компенсации в связи с реорганизацией и прекращением деятельности госорганов, на пенсионное обеспечение с учетом стажа госслужбы и социальную защиту.

Проектом закона предусмотрено, что если госслужащий считает, что указания руководителя госоргана либо его непосредственного руководителя противозаконны, он вправе потребовать от них письменного подтверждения данного указания.

В целях установления единых принципов, норм и правил этического поведения госслужащих, создания условий для добросовестного и эффективного исполнения ими служебных обязанностей, предупреждения коррупции и иных злоупотреблений на госслужбе Кабинет Министров будет утверждать Этический кодекс работников органов госуправления и органов исполнительной власти на местах.

Нарушение правил этики может стать основанием для привлечения госслужащего к дисциплинарной или иной ответственности. Республиканским органам госуправления может быть предоставлено право создавать ведомственные комиссии по этике.

В случае возникновения конфликта интересов госслужащие должны незамедлительно в письменной форме проинформировать своего руководителя или вышестоящее должностное лицо. Руководитель обязан своевременно принять меры по урегулированию конфликта.

В проекте предлагается, что госслужащие, занимающие должность госслужбы, кроме относящихся к категорий «младший специалист», обязаны ежегодно представлять декларацию об имуществе, сведения о своих доходах и расходах, а также декларацию об имуществе, доходах и расходах членов своей семьи, включая родителей, супругу (супруга) и детей (в том числе усыновленных).

Для отдельных категорий госслужащих, перечень которых определяется Президентом, могут быть установлены дополнительные требования к декларированию имущества, доходов и расходов, включая расширенный круг членов семьи, включаемых в декларацию.

Непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе в случае, если представление таких сведений обязательно, может быть основанием для прекращения госслужбы.

Законопроект устанавливает ряд ограничений, связанных со статусом госслужащего. В частности, госслужащий не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью в свободное от основной работы время, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, состоять членом органа управления коммерческой организацией (если иное не предусмотрено законом).

Кроме того, в документе запрещается использование в неслужебных целях госимущества и служебной информации, получение гонораров за публикации и выступления, подготовка которых входит в служебные обязанности, получение от физических и юридических лиц вознаграждения в денежной и не денежной форме, связанных с исполнением должностных обязанностей, в том числе и после ухода на пенсию, принятие без разрешения Президента наград, почетных и специальных звания иностранных государств, международных и иностранных организаций, за исключением научных званий, пользование не предусмотренными законом привилегиями или преимуществами, а также использование служебного положения в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.

Граждан, занимавшим должность госслужащего, в течение двух лет после прекращения госслужбы будет запрещено без согласия уполномоченного органа по делам госслужбы принимать на должность, связанную с осуществлением контрольных функций в организации, которые были непосредственно ему подчинены или подконтрольны.

Законопроект устанавливает принцип равного доступа к государственной службе. Граждане Узбекистана, имеющие профессиональное образование и отвечающие квалификационным требованиям, установленным законодательством для соответствующей государственной должности, обладают равным правом доступа к госслужбе. Дискриминация при поступлении и прохождении госслужбы запрещена.

На госслужбу не будут приниматься граждане, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, лишенные судом права занимать госдолжности в течение определенного срока, имеющие заболевания, препятствующее выполнению должностных полномочий, отказавшиеся принять на себя ограничения, установленные законом, совершившие коррупционное правонарушение и в других случаях.

Назначение на государственные должности, согласно проекту закона, осуществляется на конкурсной или бесконкурсной основе. Информация о дате, месте, условиях проведения конкурса, а также о результатах конкурса, подлежит опубликованию на официальных сайтах госорганов. Конкурс не проводится при замещении выборных госдолжностей, при назначении на госдолжности категории «руководители», назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом или Сенатом, при замещении госдолжности гражданином, обучавшимся на основе государственного гранта и распределенным на госдолжность после окончания вуза с условием отработки не менее трех лет, и в других случаях.

В целях повышения эффективности госслужбы и противодействия коррупции предусматривается ротация госслужащих путем их назначения на иные госдолжности в том же или другом госоргане. При ротации в другую местность госслужащий обеспечиваются служебным жильем без права приватизации, ему возмещаются расходы по переезду.

Для госслужащих предлагается установить пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Если по характеру или условиям госслужбы невозможно установить пятидневную рабочую неделю, правилами внутреннего трудового распорядка или иными локальными актами устанавливается шестидневная рабочая неделя. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Для отдельных категорий госслужащих может быть установлен ненормированный рабочий день.

Согласно документу, государство обеспечивает социальную защиту госслужащих, включая обязательное государственное страхование жизни и здоровья.

Оплата труда госслужащих должна обеспечивать достаточные материальные условия для безусловного и исчерпывающего исполнения служебных обязанностей, способствовать укомплектованию госорганов компетентными и опытными кадрами, стимулировать их добросовестный и инициативный труд, отмечается в проекте закона.