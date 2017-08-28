Репортаж: Как работает Центр управления силами и средствами пожарной безопасности (+видео)

Корреспондент «Газеты.uz» ознакомился с работой Центра управления силами и средствами пожарной безопасности ГУВД Ташкента (ранее — Центральная диспетчерская служба — ЦДС) в рамках пресс-тура в субботу.

Сегодня в Ташкенте действуют 20 боевых частей пожарной безопасности, в распоряжении которых имеется около 200 единиц спецтехники. Они поделены на районы вызова пожарной части таким образом, чтобы доехать до места возгорания примерно за 5 минут, сообщил начальник Центра информационных и коммутационных технологий и связи подполковник Сергей Юров, ранее руководивший ЦДС.

По его словам, в столице с начала августа запущена система обнаружения пожаров через обзорные камеры, установленные на высотных зданиях. Специальные камеры обладают большой дальностью обзора и ведут круглосуточное видеонаблюдение за объектами в Ташкенте.

Сергей Юров.

«Сейчас в городе установлены три такие камеры. Одна на крыше здания городской „пожарки“, две другие находятся на старой телевышке в районе станции метро „Пахтакор“. С момента их эксплуатации нам удалось обнаружить на ранней стадии уже три пожара. Более того, некоторые очаги возгорания мы смогли обнаружить раньше звонков о происшествии в диспетчерскую», — рассказал Сергей Юров.

Начальник Центра ИКТ и связи отметил, что планируется установить еще три камеры видеонаблюдения в столице. Одна из них появится на Ташкентской телебашне в Юнусабадском районе, еще две — на зданиях УВД и хокимията Учтепинского района.

Этот проект станет одной из составных частей системы «Безопасный город», которая охватит Центральную диспетчерскую службу Управления безопасности дорожного движения с ее программой «Управление городским движением», Управление охраны при ГУВД и другие подсистемы.

Сергей Юров рассказал о собственной разработке системы по определению пожара по месту, откуда был сделан звонок. «При поступлении звонка с сотового телефона определить местоположение очень сложно. Но если это будет станционарный телефон, то после введения номера телефона в базу, я могу определить место, откуда он поступает. Мы постараемся до конца года запустить эту систему», — отметил он.

Это поможет моментально определить местоположение пожара, в то время как человек, сообщающий о пожаре, из-за паники может дать неверную информацию, считает начальник Центра ИКТ и связи.

В центре разрабатывается концепция создания городской глобальной беспроводной системы пожарного мониторинга объектов различного назначения Ташкента на базе программного-аппаратного комплекса «LONTA-202». «В такой системе при нажатии кнопки сигнал пожарной тревоги идет сразу по радиоканалу, минуя все телефонные линии и сторожей», — сказал Сергей Юров.

В завершение пресс-тура сотрудниками УПБ ГУВД была продемонстрирована работа пожарных частей.



