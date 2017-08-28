Шавкат Мирзиёев: «Кто не желает содержать свою армию, будет содержать чужую»

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В Самарканде завершилось видеоселекторное совещание под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщило УзА.
Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента представили отчеты о работе в регионах в системе обороны.
Президент обратил особое внимание на вопросы совершенствования деятельности военных образовательных учреждений, укрепления их материально-технической базы, коренного улучшения системы подготовки молодежи для поступления в высшие военные училища.
«Мы должны готовить высоко образованных, всесторонне зрелых военных специалистов, начиная с нижнего звена, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Для этого будет налажена деятельность 29 академических лицеев».
Президент отметил необходимость воспитания учащихся этих учебных заведений физически крепкими, интеллектуально развитыми личностями с широким мировоззрением.
«Мы не пожалеем средств для этой сферы. Кто не желает содержать свою армию, будет содержать чужую», — заключил глава государства.
Шавкат Мирзиёев поручил должностным лицам пересмотреть порядок празднования Дня защитников родины, сделав его всенародным праздником.
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