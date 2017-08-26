Бахтиёр Охунов.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Ограничение въезда в Ташкент накануне и в дни празднования Дня независимости Узбекистана (1 сентября) коснется только грузовых транспортных средств. Об этом 26 августа в рамках мероприятия по подготовке личного состава ГУВД сообщил заместитель начальника ГУВД Ташкента по службе полковник Бахтиёр Охунов.
«Будет КПП-режим на блокпостах, каждая [грузовая] машина будет проверяться. Въезд некоторых грузовых машин будет ограничен по решению министерств и ведомств. Пассажирский транспорт, включая автобусы, будет проходить. Он будет останавливаться, проверяться и пропускаться», — отметил замначальника ГУВД.
Основная проверка проводится специальными системами распознавания номеров. «Такие системы установлены на всех постах на въезде в город. Если машина числится в угоне или штрафная, то мы получаем сигнал по базе», — рассказал Бахтиёр Охунов.
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