«Второй Ташкент». Тойтепа станет первым «умным» городом Узбекистана

Фото: Канал «Узбекистан»
Административный центр Ташкентской области Тойтепа станет первым «умным» городом в Узбекистане. Проект перестройки города разрабатывается совместно с южнокорейскими специалистами.
В пятницу с генеральным планом Тойтепы ознакомился Президент Шавкат Мирзиёев, совершивший поездку по столичной области. «Второй Ташкент… Местами город даже будет выглядеть как вторая Венеция», — так, передала программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан», глава государства охарактеризовал возводимый город.
Ранее Ташкентская область не имела административного центра. В начале года в Тойтепу из Ташкента был переведен хокимият столичной области.
«В проекте предусмотрены новые технологии, учтена система эко-города и традиции Узбекистана. Вместе с тем, внесены новшества, которые должны существовать в каждом новом построенном городе. Этот город будет первым „умным городом“ в Узбекистане», — рассказал советник председателя Государственного комитета по архитектуре и строительству Узбекистана Алекс Ким Тайхюн.
В городе будут возведены административные здания, современное и комфортабельное жилье, бизнес-центр, гостиницы, спорткомплекс, центр творчества молодежи, библиотеки, школы, многопрофильная больница.
Предусмотрено создание парков, садов, площадей, аллей для пеших и велосипедных прогулок. Запланировано внедрение эффективной системы общественного транспорта.
Через центр Тойтепы будет протекать искусственный канал, вдоль него будет сооружена набережная, откроются кафе, магазины и другие объекты.
Ташкент и Тойтепу свяжет скоростная автомобильная дорога. Вдоль нее будут возведены разные объекты.
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