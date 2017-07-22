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Фото: Канал «Узбекистан»

«Второй Ташкент». Тойтепа станет первым «умным» городом Узбекистана

Город Тойтепа, ставший административным центром столичной области, будет построен заново. В проекте участвуют архитекторы Южной Кореи.

Сегодня, 12:31   Политика  

Административный центр Ташкентской области Тойтепа станет первым «умным» городом в Узбекистане. Проект перестройки города разрабатывается совместно с южнокорейскими специалистами.

В пятницу с генеральным планом Тойтепы ознакомился Президент Шавкат Мирзиёев, совершивший поездку по столичной области. «Второй Ташкент… Местами город даже будет выглядеть как вторая Венеция», — так, передала программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан», глава государства охарактеризовал возводимый город.

Ранее Ташкентская область не имела административного центра. В начале года в Тойтепу из Ташкента был переведен хокимият столичной области.

«В проекте предусмотрены новые технологии, учтена система эко-города и традиции Узбекистана. Вместе с тем, внесены новшества, которые должны существовать в каждом новом построенном городе. Этот город будет первым „умным городом“ в Узбекистане», — рассказал советник председателя Государственного комитета по архитектуре и строительству Узбекистана Алекс Ким Тайхюн.

В городе будут возведены административные здания, современное и комфортабельное жилье, бизнес-центр, гостиницы, спорткомплекс, центр творчества молодежи, библиотеки, школы, многопрофильная больница.

Предусмотрено создание парков, садов, площадей, аллей для пеших и велосипедных прогулок. Запланировано внедрение эффективной системы общественного транспорта.

Через центр Тойтепы будет протекать искусственный канал, вдоль него будет сооружена набережная, откроются кафе, магазины и другие объекты.

Ташкент и Тойтепу свяжет скоростная автомобильная дорога. Вдоль нее будут возведены разные объекты.

Текст: «Газета.uz»      4 682
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