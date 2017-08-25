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Ташкентская область. Яндекс.Карты.

Сенат одобрил определение Тойтепы столицей Ташкентской области

Сенат одобрил изменения в административно-территориальной структуре столичной области.

Сегодня, 02:21   Политика  

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил ряд изменений в административно-территориальной структуре Ташкентской области.

Как сообщила информационная служба Сената, верхняя палата парламента одобрила предложения правительства об изменении границ города Тойтепа и Уртачирчикского района Ташкентской области и отнесении Тойтепы к категории городов областного подчинения, а также определении Тойтепы административным центром Ташкентской области.

Кроме того, одобрено изменение границ города Янгиюль и Янгиюльского района, города Ахангаран и Ахангаранского района Ташкентской области, а также отнесение двух указанных городов к категории городов областного подчинения.

На заседании было подчеркнуто, что принятые решения будут способствовать эффективному управлению территориями, улучшению условий для жителей и придадут динамику развитию туристской сферы.

Текст: «Газета.uz»      312
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