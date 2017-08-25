Сенат одобрил определение Тойтепы столицей Ташкентской области

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил ряд изменений в административно-территориальной структуре Ташкентской области.

Как сообщила информационная служба Сената, верхняя палата парламента одобрила предложения правительства об изменении границ города Тойтепа и Уртачирчикского района Ташкентской области и отнесении Тойтепы к категории городов областного подчинения, а также определении Тойтепы административным центром Ташкентской области.

Кроме того, одобрено изменение границ города Янгиюль и Янгиюльского района, города Ахангаран и Ахангаранского района Ташкентской области, а также отнесение двух указанных городов к категории городов областного подчинения.

На заседании было подчеркнуто, что принятые решения будут способствовать эффективному управлению территориями, улучшению условий для жителей и придадут динамику развитию туристской сферы.