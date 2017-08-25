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25 августа, пятница Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

НБУ продлевает срок приема средств на вклад «Халк манфаати»

НБУ продолжит прием средств на срочный вклад для физических лиц «Халк манфаати» до 1 ноября 2017 года.

Сегодня, 10:00   Общество    Реклама

Принимая во внимание многочисленные предложения и пожелания своих клиентов, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан продлевает срок приема средств на срочный вклад в национальной валюте для физических лиц «Халк манфаати» до 1 ноября 2017 года.

Условия вклада «Халк манфаати»:

  • срок хранения 6, 9 и 12 месяцев;
  • минимальная сумма первоначального взноса — 5 млн сумов;
  • прием средств на вклад осуществляется в наличной форме;
  • во вклад принимаются дополнительные взносы;
  • начисленные проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно без капитализации невостребованных процентов с зачислением их на депозит до востребования.

НБУ считает себя ответственным за благосостояние тех, кто доверяет ему управление своими сбережениями.

Дополнительную информацию можно получить в любом отделении (филиале) банка или по телефонам: (0371) 148−00−10, 235−42−83.

Сайт: nbu.uz

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