Дознание исключено из уголовно-процессуального законодательства

Институт дознания исключен из уголовно-процессуального законодательства как дублирующий институт доследственной проверки.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 11-м пленарном заседании в четверг одобрил поправки в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием института дознания.

Как сообщила информационная служба Сената, изменения и дополнения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Они предусматривают исключение из уголовно-процессуального законодательства института дознания, который фактически дублирует институт доследственной проверки.

Закон устанавливает упрощенный порядок досудебного производства по делам о преступлениях, не представляющих большой общественной опасности.

Право производства дознания предоставляется органам внутренних дел, Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре и органам государственной таможенной службы.

Законом также предусматривается передача от органов внутренних дел в подследственность органов прокуратуры ряда преступлений, представляющих особую общественную опасность.

Как отмечалось на заседании, принятие закона должно способствовать обеспечению оперативности расследования, повышению качества работы следователей, а также устранению практики дублирования и волокиты в расследовании уголовных дел.