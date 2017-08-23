Подготовлен проект закона о трансплантации органов

Проект закона «О трансплантации органов, тканей и (или) клеток человека» опубликован для обсуждения.

Министерство здравоохранения Узбекистана разработало проект закона «О трансплантации органов, тканей и (или) клеток человека». Документ опубликован на портале по обсуждению нормативно-правовых актов.

Проектом предусмотрено, что изъятие, заготовка, хранение, транспортировка и трансплантация органов, тканей и (или) клеток человека осуществляется только государственными учреждениями здравоохранения, имеющими специальное разрешение Министерства здравоохранения.

Действие закона не будет распространяться на органы, их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, включающие в себя репродуктивные ткани, на кровь и ее компоненты и деятельность, связанную с их использованием, а также половые органы.

Трансплантация органов и тканей производится от живого донора или трупа человека и может быть применена только в случае, если другие медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни реципиента, либо восстановление его здоровья и функций.

Изъятие органов, тканей и (или) клеток человека от донора допускается только с его согласия. Их изъятие у живого донора допустимо только в случае если его здоровью на момент изъятия по медицинскому заключению не будет причинен значительный вред.

Живыми донорами, согласно законопроекту, могут быть супруги, состоящие в браке более трех лет, и их дети от предыдущих браков, а также родственники по прямой или боковой линии в соответствии с семейным законодательством.

У донора может быть изъят для трансплантации один из парных органов и часть органа, отсутствие которых не влечет за собой необратимого расстройства здоровья.

Трансплантация органов, тканей и (или) клеток человека осуществляется в соответствии с письменным согласием реципиента или его законного представителя, если получение согласия у реципиента является невозможным. Без его согласия трансплантация может быть осуществлена, если промедление в проведении операций угрожает жизни реципиента и получить согласие невозможно.

Если реципиенту не исполнилось 18 лет или он признан недееспособным, то трансплантация осуществляется с письменного согласия его законного представителя, предлагается в документе.

Принуждение донора к согласию на изъятие у него органов, тканей и (или) клеток запрещается.

Изъятие органов, тканей и (или) клеток запрещено, если они принадлежат донору, страдающему или страдавшему заболеванием, входящим в перечень болезней, представляющих опасность для окружающих.

Физическим и юридическим лицам запрещается осуществлять сделки в отношении органов, тканей и (или) клеток человека.

Сведения о доноре и реципиенте составляют врачебную тайну, разглашение которой не допускается.