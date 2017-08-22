Еще раз о налоговой системе и ее реформировании

Экономист Юлий Юсупов приводит аргументы в пользу радикальной системной реформы налогообложения, которая послужит расширению производства и увеличению занятости.

Интервью по проблемам налогообложения, опубликованное на «Газете.uz» в начале августа, вызвало большой резонанс. Меня стали приглашать на самые разные встречи, в том числе с участием государственных служащих, готовящих решения по вопросам налогообложения.

Я ознакомился с проектами налоговой реформы разных ведомств, один из них доступен для общественного обсуждения. Предлагаются два подхода:

перевести часть малых предприятий в разряд средних с несколько облегченной общеустановленной системой налогообложения;

перевести практически весь бизнес на единый налоговый платеж, де-факто отказавшись от НДС, но сохранив существенный разрыв в налоговой нагрузке между малыми, средними и крупными предприятиями.

К сожалению, данные проекты не решают (или решают в недостаточной степени) три ключевые проблемы налоговой системы Узбекистана, не позволяющие экономике страны стать конкурентоспособной.

1. Вопреки международной практике и здравому смыслу в нашей налоговой системе доминируют налоги с выручки (3,5% отчислений в различные фонды при общеустановленном режиме налогообложения и единый налоговый платеж при упрощенном режиме). Более того, учитывая, что плательщиков НДС в нашей экономике остались считанные единицы и при уплате этого налога возникают разрывы цепочки, даже НДС зачастую превращается в налог с выручки, то есть в свою противоположность.

Чем плохи налоги с выручки? Они убивают общественное разделение труда, а следовательно, не позволяют нашим предприятиям использовать узкую специализацию как инструмент повышения конкурентоспособности: чем длиннее цепочки создания добавленной стоимости, тем больше налогов приходится платить. Соответственно, конечная продукция с высокой добавленной стоимостью, созданная в рамках нашей налоговой системы, заведомо неконкурентоспособна. Если это, конечно, не обычная сборка преимущественно импортных комплектующих (что не требует создания длинных производственных цепочек). Или если участники цепочки не освобождены от уплаты указанных налогов. Или могут переложить налоговое бремя на потребителя, как монополисты.

2. Налоговое бремя при общеустановленной системе очень высоко, что порождает огромный разрыв между уровнями налоговой нагрузки малых и крупных предприятий (до 3−8 раз, в зависимости от отрасли и возможности использовать зачет при уплате НДС!). Это, по сути, является запретом на укрупнение бизнеса, что не позволяет нашим предприятиям использовать такое мощное оружие роста конкурентоспособности как «экономия на масштабах». Такой разрыв в налоговой нагрузке, естественно, также не соответствует международной практике и здравому смыслу.

Между тем специализация и экономия на масштабе — то, что используют все современные конкурентоспособные компании. Эти инструменты позволяют повышать производительность, снижать средние издержки производства, улучшать качество продукции. Не позволяя ни специализироваться, участвуя в длинных производственных цепочках, ни расширять масштабы бизнеса, налоговая система обрекает наших производителей на неэффективность, на создание небольших «универсальных» производств с высокими средними издержками и относительно низким качеством продукции, на необходимость дробиться на мелкие предприятия, платить часть зарплаты «в конвертах», на создание продукции с низкой добавленной стоимостью.

3. Относительно высокие налоги на труд не стимулируют предпринимателей нанимать больше сотрудников, платить им более высокие зарплаты. В результате мы поощряем развитие теневой экономики, уменьшаем стимулы к росту занятости и лишаем наших производителей возможности использовать важное преимущество в конкурентной борьбе — дешевую рабочую силу. Из-за наших налогов она перестает быть «дешевой».

Мое предложение: заняться подготовкой налоговой реформы, которая бы:

упразднила налоги с выручки для предприятий общеустановленного режима налогообложения;

упростила общеустановленный режим и существенно уменьшила налоговую нагрузку в рамках этого режима, что сделало бы его привлекательным для многих малых предприятий, позволило бы им свободно расширять масштабы производства и увеличивать занятость, вместо того чтобы искусственно дробиться и скрывать часть занятых от учета;

уменьшила бы налоги на труд, в том числе за счет введения плоской шкалы при уплате подоходного налога.

Для проведения такой налоговой реформы необходимо сформировать группу экспертов с привлечением международных консультантов, которая бы предложила как основные направления реформирования налоговой системы, так и последовательность проведения реформы.

Рассмотрим аргументы, которые высказываются в ответ на мои претензии к существующей налоговой системе и предложения по ее реформированию.

Аргумент 1. Как быть с расходной частью бюджета? Ведь если сейчас сократить налоговую нагрузку, то мы не досчитаемся поступлений в бюджет. Как быть с нашими социальными программами, пенсиями, пособиями, с расходами на образование и здравоохранение и прочее?

Это действительно очень важный вопрос, который необходимо досконально разобрать. Во-первых, необходимо понимать, что реальное, значимое сокращение налоговой нагрузки на бизнес, упрощение налоговой системы неизбежно приведут к легализации части неформального бизнеса и к ускоренному развитию предпринимательства в целом. В результате возрастет налогооблагаемая база, а следовательно, расширятся и возможности пополнения бюджета.

При правильно проведенных налоговых реформах, да еще в сочетании с другими экономическими реформами, поступления в бюджет, как правило, возрастают. И возрастают существенно.

Во-вторых, даже если в первые год-два поступления в бюджет несколько сократятся, это не является трагедией. Необходимо посмотреть, за счет чего можно сократить расходную часть бюджета, которая, кстати, состоит далеко не из одних социальных расходов. Наверняка, есть расходы, от которых можно отказаться или не осуществлять хотя бы один-два года. Кроме того, часть недостающих доходов можно покрыть за счет внутреннего займа. В конце концов, можно выпустить специальный займ «На поддержку бюджета в период налоговой реформы». Думаю, многие предприниматели поддержали бы бюджет ради благого дела и купили бы такие облигации даже с низкой доходностью. Главное, чтобы они действительно увидели, что выиграют от налоговой реформы.

В-третьих, необходимо понять, почему при столь высокой налоговой нагрузке мы испытываем дефицит бюджетных средств и не можем пойти на ее уменьшение. Ключевая причина — в наличии огромного количества налоговых льгот, предоставление которых в последнее время даже, по-моему, возросло. Предоставляя налоговые льготы, мы сами себя загоняем в порочный круг. Налоговая система такова, что платить налоги в общеустановленном режиме просто нереально: даем налоговые льготы — еще больше не хватает поступлений в бюджет — не можем уменьшить налоговую нагрузку — даем еще больше налоговых льгот… И так до бесконечности. Как вырваться из этого порочного круга? Только посредством радикальной реформы общеустановленного режима и отказа от налоговых льгот. Другого пути нет.

У льгот, кстати, есть еще одно очень вредное следствие: разрушение конкурентной среды. Кто «пробил» себе льготы, тот получает значимое преимущество перед теми, кто льготы не получил. В результате развиваются не те предприятия и отрасли, которые имеют конкурентные преимущества и лучше используют ограниченные ресурсы, а те, кто вовремя «подсуетился». Неизбежное следствие — низкий общий уровень конкурентоспособности экономики.

Аргумент 2. Вы предлагаете общеустановленную систему привести к международным стандартам. Так она у нас им соответствует. Во всех странах платят налог с прибыли, с имущества, НДС и т. д. И ставки примерно такие же.

В таблице ниже представлен выполненный экспертами Всемирного банка расчет налоговой нагрузки для условного предприятия (заданы объемы производства, структура расходов, число сотрудников, размер валовой выручки и т. д. ) — сколько бы оно заплатило налогов в процентах от условной прибыли, если бы платило налоги в той или иной стране в рамках общеустановленного режима налогообложения. Мы видим, что налоговая нагрузка в Узбекистане существенно превышает нагрузку в других странах бывшего СССР.

Расчет налогового бремени (% от прибыли) для условного предприятия, данные Всемирного банка (2012 год)

Грузия 16,5 Казахстан 28,6 Молдова 31,2 Латвия 36,6 Армения 38,8 Азербайджан 40 Литва 43,7 Россия 54,1 Украина 55,4 Беларусь 60,7 Эстония 67,3 Кыргызстан 68,9 Таджикистан 84,5 Узбекистан 98,5

Возможно, формально названия налогов и их ставки соответствуют международным стандартам, только почему-то налоговое бремя по одним и тем же налогам у нас получается гораздо выше. Может, они просто называются одинаково, а принципы уплаты, налогооблагаемая база, возможности налогоплательщиков для вычетов — разные? Как иначе объяснить такой разрыв в налоговой нагрузке? Нужна серьезная работа специалистов по изучению всех несоответствий в принципах уплаты отечественных налогов международной практике.

Аргумент 3. Зарубежный опыт, на который вы ссылаетесь, Узбекистану не подходит: Грузия — слишком маленькая страна, Китай — слишком большая, странам Балтии помогает ЕС, у Казахстана много нефти и т. д. (этот аргумент звучит чаще всего от лиц, которые только что оперировали аргументом 2, в соответствии с которым налоговая система Узбекистана почти ничем не отличается от грузинской, эстонской и других).

Какую же тогда страну надо взять для сравнения с Узбекистаном? Ответа на этот вопрос я так и не получил. Нет такой страны. Т. е. мы настолько уникальны, что и сравнивать нас ни с кем нельзя. Вряд ли с таким подходом можно согласиться. Тем более что принципы налогообложения у очень разных и непохожих друг на друга стран зачастую одинаковы.

Аргумент 4. Предприниматели на налоги с выручки не жалуются, следовательно, они им не мешают.

Не жалуются потому, что наша налоговая система позволяет выживать, главным образом, предпринимателям, производящим продукцию с низкой добавленной стоимостью или занимающимся сборкой из преимущественно импортных комплектующих — им длинные цепочки не нужны. И этих предпринимателей спрашивают: а не мешают ли вам налоги с выручки? Им-то конечно не мешают. А предпринимателей, которым могут мешать, — их просто нет или их очень мало. Они не могут появиться на свет с нашей налоговой системой. Поэтому их и нельзя спросить.

Аргумент 5. НДС слишком сложен в расчетах, предприятия просто запутаются с его уплатой.

Во-первых, сложности преувеличены. Во многих странах предприниматели, в том числе начинающие, уплачивают НДС и почему-то не путаются. Видимо, система уплаты лучше отработана, налоговые органы лучше помогают с расчетами. Надо опять-таки изучить и понять, почему в других странах предприниматели могут платить НДС, а у нас это так сложно.

Во-вторых, НДС имеет смысл, когда все или почти все предприятия его уплачивают и не возникает разрывов в уплате. Иначе НДС превращается в налог с выручки. У нас же НДС платят единицы. Поэтому надо или сделать его повсеместным, или отказаться от него совсем.

В-третьих, если отказываться, то ни в коем случае не в пользу налогов с выручки (по причинам, которые указаны выше), а в пользу налога с розничных продаж (как в США и Японии), благо кассовые аппараты есть почти везде. И тогда основная задача налоговиков будет заключаться в контроле за тем, чтобы в магазинах выбивали чеки.

Аргумент 6. Если мы уменьшим налоги на труд, то все равно объем зарплаты не возрастет, предприниматели привыкли вытаскивать деньги через другие каналы, в том числе через дивиденды. И их теперь не отучишь.

Поэтому нужна комплексная реформа, а не просто снижение отдельных налогов. Необходимо провести работу по выявлению системных причин того, почему многие предприниматели предпочитают работать «в серую», оплачивать труд своих работников не через официальный фонд оплаты труда. И исходя из этого анализа, учитывая прочие проблемы налогообложения, менять всю налоговую систему, а не ее отдельные части.

Как сформировалась существующая налоговая система? Ее кто-то специально придумал? Ничего подобного. Была старая советская система. Ее чуть-чуть подкорректировали, ввели некоторые новые «иностранные» налоги (типа НДС). А дальше — «латали», решая текущие задачи, не обращая внимания на задачи стратегические. Есть «дыра» в бюджете — давайте новый налог введем. Бизнес жалуется на налоговое бремя — придумаем новый режим налогообложения, дадим льготы, уменьшим для каких-то категорий или даже отдельных предприятий ставки налогообложения. И так далее и тому подобное.

Никакого комплексного подхода. Никакой попытки посмотреть на налоговую систему как на единый организм, посмотреть, как она в целом (а не отдельные налоги) влияет на возможности развития экономики. В результате наша налоговая система настолько усложнена, запутана, загромождена дублирующими налогами, усложненными процедурами, что я не представляю, как ее можно постепенно реформировать. Она нуждается в радикальной системной реформе. Более того, эта реформа должна быть увязана с другими экономическими реформами: административной, валютной, банковской, пенсионной, внешнеторговой и другими.

Ключевая проблема заключается в том, что для проведения системной реформы кто-то должен взять на себя ответственность.

Для начала необходимо хотя бы досконально изучить все нюансы и проблемы нашей налоговой системы, выявить причины этих проблем и наметить пути и последовательность реформирования. Этим должны заниматься независимые эксперты, в том числе международные, а не только чиновники, которые уже «сроднились» с существующей налоговой системой. Все-таки очень важно посмотреть на нее «со стороны», незамыленным взглядом, глазами людей, которые хорошо знают, как функционируют другие налоговые системы.

Пусть не проведем мы системной реформы в этом году (уже времени нет, надо верстать и утверждать бюджет на следующий год). Так давайте хотя бы начнем предварительную работу для подготовки реформы следующего года. Но и в этом году неплохо бы сделать первые шаги. Например, убрать налоги с выручки (3,5%) для предприятий общеустановленного режима, объединить налоги на прибыль и инфраструктуру (имеющие одну и ту же налоговую базу), ввести плоскую шкалу налогообложения по подоходному налогу и т. д. Уже это позволило бы устранить часть перекосов нашей налоговой системы.

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