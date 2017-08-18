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OLED-телевизор от LG снова завоевал высшую награду EISA

Новый телевизор и саундбар компании LG получили высокое признание отраслевых экспертов.

Сегодня, 17:00   Технологии    Реклама

Уже шестой год подряд OLED-телевизор от LG признается лучшим в своей категории устройств Европейской ассоциацией журналов по аудио- и видеотехнике (EISA). В этом году ультратонкий OLED-телевизор от LG (модель OLED65E7) получил награду EISA «Лучший OLED-телевизор 2017−2018» за превосходное качество изображения и широкие углы обзора. Жюри EISA также отметило этот телевизор премиум-класса за поддержку форматов HDR 10 и Dolby Vision, благодаря которым пользователи могут наслаждаться качественным звуком на уровне кинотеатра.

Другой продукт от LG — SUPER UHD-телевизор (модель 55SJ850V) — получил награду EISA «Лучший LCD-телевизор 2017−2018» за насыщенность и четкость цвета и широкие углы обзора с использованием технологии Nano Cell от LG, а также интуитивно понятный пользовательский интерфейс webOS 3.5. Кроме того, в нем реализована поддержка формата Active HDR, позволяющего оптимизировать изображение для комфортного просмотра под любым углом к экрану.

Помимо прочего, саундбар от LG (модель SJ9) получил награду EISA «Лучший саундбар 2017−2018» за элегантный дизайн и невероятную четкость звука, которая достигается преимущественно благодаря технологии Dolby Atmos. Эта технология позволяет воспроизводить звук в любой зоне трехмерного пространства — даже в области над головой слушателя — создавая невероятно реалистичную звуковую атмосферу с эффектом погружения.

«Компания LG хотела бы поблагодарить жюри премии EISA за очередное признание наших успехов в развитии OLED-технологии для домашних систем развлечений, — говорит Брайан Квон (Brian Kwon), президент компании LG Home Entertainment. — Наши OLED-телевизоры и в будущем сохранят лидирующие позиции на рынке устройств премиум-класса благодаря продуктам, получающим награды за использование передовых технологий, потрясающую четкость изображения и великолепный дизайн».

Престижные награды EISA присуждаются ежегодно жюри, состоящим из редакторов влиятельных журналов по аудио- и видеотехнике из 20 европейских стран, США и Австралии. Продукты оцениваются по целому ряду критериев, включая используемые технологии, дизайн и инновационность.

Посетители выставки смогут лично оценить новейшие OLED-телевизоры и аудиосистемы от LG на стенде компании в зале №18 выставочного центра «Мессе Берлин» с 1 по 6 сентября.

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