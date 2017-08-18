В судах могут появиться комнаты для детей-свидетелей и потерпевших

Судебные дела с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей будут рассматриваться с применением специализированного подхода.

В судах Узбекистана могут появиться комнаты для несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Внедрение специализированного подхода к таким участникам судебных процессов обсуждалось 17 августа в ходе международного круглого стола в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в Исследовательском центре изучения проблем правосудия при Высшем судейском совете.

В работе форума, организованного совместно с представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане, приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, судьи Верховного суда, представители Исследовательского центра, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и других структур.

Концепция по применению специализированного подхода по рассмотрению дел с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, разработанная Исследовательским центром при Высшем судейском совете и представительством ЮНИСЕФ , подразумевает применение видеозаписи, а также использование специализированных помещений при оперативно-розыскных следственных и судебных действий с участием несовершеннолетних.

Как отмечалось на круглом столе, это обеспечит спокойную, защищенную и адаптированную к детям среду, где несовершеннолетний потерпевший или свидетель может чувствовать себя в безопасности и спокойно говорить, избежав встреч с подозреваемым. Это также даст возможность сократить количество допросов и улучшить качество доказательств.

Международный консультант по защите детей Урсина Вейдкун рассказала, что несовершеннолетние потерпевшие и свидетели преступлений, в частности, половых преступлений и преступлений, связанных с применением действий насильственного характера, находятся в очень сложном положении.

«Они могут находиться под стрессом или быть травмированы этими событиями, — считает эксперт. — Их здоровью может быть нанесено серьезное (возможно, смертельное) воздействие». Дети, боясь повторения этих событий, часто не хотят говорить о случившемся, опасаясь мести или стыда, но даже храня молчание, они остаются беспомощными и могут подвергнуться вторичной виктимизации, отметила Урсина Вейдкун.

Защита прав несовершеннолетних потерпевших обеспечивается Конвенцией ООН о правах ребенка (статья 39), Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (статья 8), Руководящими принципами, касающимися правосудия в вопросах, связанных с участием несовершеннолетних и свидетелей преступлений. Они направлены на то, чтобы защитить потерпевших, особенно потерпевших половых и насильственных преступлений, от вторичного травмирования и обеспечить их процессуальные права в головном судопроизводстве.

Во многих странах судебное разбирательство по делу проводится с использованием аудио- и видеозаписи допросов специально подготовленными сотрудниками в комнатах с дружелюбной обстановкой для детей.

Пример комнаты для допросов, дружелюбной по отношению к детям.

Такие допросы часто происходят на досудебной стадии, а видеозапись принимается в качестве доказательства, чтобы избежать дополнительных допросов несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в суде. Существует также практика создания специального помещения в здании суда (или другом месте) с видеосвязью с залом суда. Такой опыт применяется в странах Европы, в США, Канаде, Грузии, Турции, Молдове, Сербии, Казахстане, Болгарии и других.

Некоторые государства практикуют досудебные допросы и предоставление психолого-социальной, правовой и отчасти медицинской помощи потерпевшему или свидетелю по принципу «все под одной крышей».

Анализ законодательства и судебной практики Узбекистана свидетельствует о необходимости усиления и приведения в соответствие с международными стандартами законодательства и правоприменительной практики в вопросах защиты и обеспечения прав несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.

Комитет ООН по правам ребенка рекомендует Узбекистану «обеспечить, чтобы все дети-жертвы и свидетели преступлений, например, дети-жертвы надругательств, внутрисемейного насилия, сексуальной и экономической эксплуатации, похищения и торговли людьми, а также свидетели таких преступлений получали предусмотренную Факультативным протоколом защиту, и чтобы государство-участник в полной мере учитывало Руководящие принципы, касающиеся правосудия по вопросам, связанным с участием детей-жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Экономического и Социального Совета, приложение)».