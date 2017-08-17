Создан Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности

Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности создан при Кабинете Министров. Соответствующее постановление 17 августа подписал Президент Узбекистана.

Среди целей Фонда — укрепление правовых механизмов защиты и гарантий деятельности частного предпринимательства, внедрение новых инструментов их государственной поддержки, расширение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, стимулирование на создания новых рабочих мест и дальнейшее совершенствования деятельности финансово-банковской системы республики.

Основная задача фонда — предоставление субъектам малого предпринимательства финансовой поддержки — как в национальной, так и в иностранной валюте через коммерческие банки.

Источниками ресурсной базы фонда определены:

первоначальный взнос в фонд в виде денежных средств Гарантийного фонда малых промышленных зон в городе Ташкенте и Гарантийного фонда развития малого предпринимательства в размере 50 млн долларов и 100 млрд сумов соответственно с последующим упразднением указанных фондов;

средства государственного бюджета Узбекистана в пределах утвержденных ежегодных ассигнований на эти цели, а в 2017 году на формирование ресурсной базы Фонда — 100 млрд сумов;

часть ежегодной чистой прибыли Центрального банка, направляемой в государственный бюджет Узбекистана;

кредиты (займы) и гранты международных финансовых институтов, иностранных правительственных организаций и других доноров, привлекаемых для реализации возложенных на Фонд задач и другие.

Фонд будет предоставлять поручительство и компенсации по кредитам коммерческих банков, а также ресурсы коммерческим банкам для финансирования проектов: