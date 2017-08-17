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Фото: Аъло Абдуллаев / УзА

Создан Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности

Для поддержки развития предпринимательской деятельности создан государственный фонд.

Сегодня, 17:58   Экономика  

Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности создан при Кабинете Министров. Соответствующее постановление 17 августа подписал Президент Узбекистана.

Среди целей Фонда — укрепление правовых механизмов защиты и гарантий деятельности частного предпринимательства, внедрение новых инструментов их государственной поддержки, расширение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, стимулирование на создания новых рабочих мест и дальнейшее совершенствования деятельности финансово-банковской системы республики.

Основная задача фонда — предоставление субъектам малого предпринимательства финансовой поддержки — как в национальной, так и в иностранной валюте через коммерческие банки.

Источниками ресурсной базы фонда определены:

  • первоначальный взнос в фонд в виде денежных средств Гарантийного фонда малых промышленных зон в городе Ташкенте и Гарантийного фонда развития малого предпринимательства в размере 50 млн долларов и 100 млрд сумов соответственно с последующим упразднением указанных фондов;
  • средства государственного бюджета Узбекистана в пределах утвержденных ежегодных ассигнований на эти цели, а в 2017 году на формирование ресурсной базы Фонда — 100 млрд сумов;
  • часть ежегодной чистой прибыли Центрального банка, направляемой в государственный бюджет Узбекистана;
  • кредиты (займы) и гранты международных финансовых институтов, иностранных правительственных организаций и других доноров, привлекаемых для реализации возложенных на Фонд задач и другие.

Фонд будет предоставлять поручительство и компенсации по кредитам коммерческих банков, а также ресурсы коммерческим банкам для финансирования проектов:

  • в сельском хозяйстве, в первую очередь, направленных на создание энергоэффективных теплиц, развитие животноводства, птицеводства, рыболовства, кролиководства, пчеловодства, виноградарства и садоводства, в том числе интенсивных садов;
  • в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, создания инфраструктуры по хранению плодоовощной продукции и логистических центров, связанных с ее транспортировкой;
  • по обустройству и ремонту мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, осуществляемых товариществами частных собственников жилья и управляющими компаниями и других.
Текст: «Газета.uz»      1 118
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