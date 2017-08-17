Фото: Аъло Абдуллаев / УзА
Создан Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности
Для поддержки развития предпринимательской деятельности создан государственный фонд.
Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности создан при Кабинете Министров. Соответствующее постановление 17 августа подписал Президент Узбекистана.
Среди целей Фонда — укрепление правовых механизмов защиты и гарантий деятельности частного предпринимательства, внедрение новых инструментов их государственной поддержки, расширение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, стимулирование на создания новых рабочих мест и дальнейшее совершенствования деятельности финансово-банковской системы республики.
Основная задача фонда — предоставление субъектам малого предпринимательства финансовой поддержки — как в национальной, так и в иностранной валюте через коммерческие банки.
Источниками ресурсной базы фонда определены:
- первоначальный взнос в фонд в виде денежных средств Гарантийного фонда малых промышленных зон в городе Ташкенте и Гарантийного фонда развития малого предпринимательства в размере 50 млн долларов и 100 млрд сумов соответственно с последующим упразднением указанных фондов;
- средства государственного бюджета Узбекистана в пределах утвержденных ежегодных ассигнований на эти цели, а в 2017 году на формирование ресурсной базы Фонда — 100 млрд сумов;
- часть ежегодной чистой прибыли Центрального банка, направляемой в государственный бюджет Узбекистана;
- кредиты (займы) и гранты международных финансовых институтов, иностранных правительственных организаций и других доноров, привлекаемых для реализации возложенных на Фонд задач и другие.
Фонд будет предоставлять поручительство и компенсации по кредитам коммерческих банков, а также ресурсы коммерческим банкам для финансирования проектов:
- в сельском хозяйстве, в первую очередь, направленных на создание энергоэффективных теплиц, развитие животноводства, птицеводства, рыболовства, кролиководства, пчеловодства, виноградарства и садоводства, в том числе интенсивных садов;
- в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, создания инфраструктуры по хранению плодоовощной продукции и логистических центров, связанных с ее транспортировкой;
- по обустройству и ремонту мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, осуществляемых товариществами частных собственников жилья и управляющими компаниями и других.
Текст: «Газета.uz» 1 118