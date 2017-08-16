Открылась выставка фотографий и портретов первого Президента Узбекистана (+фото)

Выставка фотографий и портретов первого Президента Узбекистана Ислама Каримова открылась во вторник в Ташкентском доме фотографии.

На выставке представлено 39 фоторабот, запечатлевших моменты из жизни и рабочей деятельности Каримова. Зрители увидели снимки первого президента Узбекистана из официальной хроники и со страниц СМИ, а также малоизвестные работы фотографов республики.

В рамках выставки были подведены итоги конкурса на лучший портрет Ислама Каримова среди художников Узбекистана. Из поступившей 51 живописной и графической работы члены жюри отобрали для показа на выставке 17 картин, наиболее полно отвечающих конкурсным требованиям — «отражающих многогранную деятельность и выдающиеся человеческие качества личности первого президента Республики Узбекистан».

В их число вошли исторические портреты, жанровые, индивидуальные и семейные портреты. Среди авторов — Акмаль Икрамджанов, Собир Рахметов, Зухриддин Исламшиков, Зухриддин Киёмов, Баходир Асаев, Улугбек Болтабоев, Хусан Косимов и Аваз Шарипов. Победителем конкурса стал Баходир Джалолов, Зебинисо Шарипова и Максуд Косимов заняли второе и третье места соответственно.

«Первый Президент Ислам Каримов поразил меня своей стойкостью, уверенностью, решительностью, сильным духом, поделился Баходир Джалолов. — Он смог направить страну верным путем, несмотря на социальные и экономические проблемы, с которыми молодое государство сталкивалась в процессе становления».

Выставка доступна до 25 августа.

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