Высшее образование — это путь к достижению успеха. Но стоит ли продолжать образование для получения степени магистра? Достаточно ли диплома бакалавра для достижения всех намеченных целей?

По этим вопросам и о перспективах магистерских программ состоялся диалог с руководителями курсов Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (МВУТ) Эльдором Манноповым и Зиедуллой Парпиевым.

МВУТ запустил свой первый курс магистратуры по направлению «Международный бизнес менеджмент» (MA in International Business Management) в 2006 году. На сегодняшний день в дополнение к программе по международному бизнесу университет предлагает магистратуру по двум специализациям: прикладная экономика (Masters of Science in Applied Economics) и международное коммерческое право (Masters of Law in International Commercial Law). Диплом, выдаваемый выпускникам данных направлений, признается как в Узбекистане, так и за рубежом и повышает шансы на трудоустройство в ведущих организациях и компаниях, а также дает возможность продолжить свое обучение для получения степени PhD.

— К какой карьере готовят эти программы?

Зиедулла Парпиев (руководитель курса «Прикладная экономика»):

— Программа «Прикладная экономика» предназначена для тех, кто хочет построить свою карьеру в качестве экономического аналитика для дальнейшей работы в правительственных учреждениях, международных организациях (например, в организациях системы ООН, АБР и т. д. ) или частных предприятиях (предприятиях инвестиционных банков, консалтинговых компаний и т. д. ). На данном курсе студенты приумножают свои способности в области анализа современных экономических проблем, учатся практически применять передовые знания и методы для анализа государственной политики и ее влияния на бизнес структуры, передачи соответствующих аналитических данных и консультаций директивным органам и бизнес-лидерам. По окончании курса слушатели смогут решать такие вопросы, как повышение экономического роста в определенной стране, стоит ли компании выходить на конкретный рынок, каковы последствия изменений в нормативной базе для предприятий и т. д. Магистратура по прикладной экономике открылась недавно и примет первых слушателей в конце сентября 2017 года.

Эльдор Маннопов (руководитель курса «Коммерческое право»):

— Цель программы «Международное коммерческое право» — предоставление студентам глубоких, систематических и структурированных знаний в области международного коммерческого права. Программа готовит слушателей к правовой практике в специализированной области с учетом необходимых профессиональных требований. По окончании курсов выпускники могут заниматься юридической практикой в банковском деле и финансах, в сферах страхования, транспорта, решать вопросы импорта и экспорта в управленческих структурах, решать споры и предоставлять консультации в государственном секторе, работать в системе дипломатической службы и международных организациях и продолжать научную работу.

— Какие требования предъявляются при поступлении?

— Для каждой программы есть требование к знанию английского языка. Желающие поступить на курс должны иметь минимальную оценку IELTS 6.5 (6.0 в письменном компоненте). В зависимости от специфики и направленности каждая программа имеет свои требования к опыту работы заявителя. Заявление на поступление на учебу с осени 2017 года можно подать через веб-сайт wiut.uz до 30 августа. Оплата производится в сумах по курсу ЦБ РУз.

— Каковы условия обучения в WIUT?

— Занятия начинаются в 18.30 для удобства студентов, совмещающих учебу с работой. Как правило, для завершения программы требуется два академических года, но, если студент зачислен на учебу на очной основе, магистерские программы по таким направлениям, как «Международный бизнес менеджмент» и «Прикладная экономика» могут быть завершены в течение одного года. Все занятия проводятся профессиональными лекторами с большим опытом работы в сфере образования и частного сектора. Также они активно публикуют свои статьи в ведущих международных научных журналах.

Все наши программы утверждены Университетом Вестминстера (Лондон), а это означает, что студенты одновременно являются студентами обоих вузов, и дипломы выдаются Университетом Вестминстера.

