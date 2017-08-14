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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Результаты тестовых испытаний в вузы объявят 15 августа

Вузы Узбекистана опубликуют результаты вступительных тестовых испытаний во вторник.

Сегодня, 18:56   Общество  

Результаты вступительных тестовых испытаний в высшие учебные заведения Узбекистана будут объявлены 15 августа, сообщается на сайте телеканала «Узбекистан 24».

Абитуриенты смогут ознакомиться с набранными баллами на досках объявлений приемных комиссий с 8:00 утра во вторник.

Мобильные операторы Beeline и UMS объявили о возможности узнать результаты тестов по SMS. Для этого нужно отправить номер листа ответов на короткий номер 5100. Стоимость исходящего сообщения составляет 0,75 доллара.

Также узнать результат можно с помощью Telegram-бота, приложения или USSD-меню платежной системы CLICK, стоимость услуги составляет 2000 сумов.

По информации Государственного центра тестирования, в этом году заявки на поступление в вузы подали 729947 абитуриентов (в 2016 году — 663304). Конкурс составил 11 человек на место (в 2016 году — 11,5).

Текст: «Газета.uz»      3 060
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