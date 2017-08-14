Спасатели отыскали заблудившихся горных туристов

Фото: МЧС
В горах Бостанлыкского района Ташкентской области проведены поисково-спасательные работы, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
13 августа в 10:50 утра в дежурную часть специального отряда быстрого реагирования поступил звонок с просьбой о помощи — компания из пяти человек, отправившаяся в Бостанлыкский район, совершила подъем в горы и заблудилась.
Дежурная смена спасательного отряда незамедлительно выехала на место для проведения поисковых работ.
В 12:45 того же дня пострадавшие были обнаружены на вершине горы.
Спасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали пострадавших в населенный пункт.
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