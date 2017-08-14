Спасатели отыскали заблудившихся горных туристов

Спасательный отряд менее чем за два часа разыскал в горах Ташкентской области заблудившихся туристов.

В горах Бостанлыкского района Ташкентской области проведены поисково-спасательные работы, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

13 августа в 10:50 утра в дежурную часть специального отряда быстрого реагирования поступил звонок с просьбой о помощи — компания из пяти человек, отправившаяся в Бостанлыкский район, совершила подъем в горы и заблудилась.

Дежурная смена спасательного отряда незамедлительно выехала на место для проведения поисковых работ.

В 12:45 того же дня пострадавшие были обнаружены на вершине горы.

Спасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали пострадавших в населенный пункт.