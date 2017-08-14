Участники Discover Rally Tour завершили автопробег до Аральского моря

Старт масштабного ралли «Ташкент-Арал» состоялся на территории K1ARENA. В этот раз увидеть красоту страны и познать все прелести и тяготы автотуризма решило более 60 человек. 18 брендированных машин отправились в путь длиной в 4000 км, чтобы проехать через Самарканд, Шахрисабз, Бухару, Хиву, Муйнак, увидеть крепость Аяз-Кала и посмотреть на ночное небо в Китабской обсерватории. Также участники планировали сфотографироваться на фоне заброшенных кораблей, утонувших в песках пустыни, и, самое главное, доехать до воды Аральского моря.

Это была очень непростая поездка. Маршрут пролегал как по гладким магистралям, так и по беспощадному бездорожью, испытывая на прочность участников и их машины. Километры неровных дорог приводили к поломкам автомобилей, заставляя механиков из техподдержки мгновенно реагировать и устранять неполадки порой в самых необычных условиях и в самые короткие сроки. Еще одним бонусом было страхование всех участников на случай непредвиденных обстоятельств.

Каждый день ралли был насыщен событиями, впечатлениями и эмоциями: посещение живописного каньона Каптархона и Китабской широтной станции, Ичан-калы в Хиве и кладбища кораблей в Муйнаке стали открытиями для некоторых участников ралли, поражая воображение своей необычной историей и удивительной панорамой.

Группа отклонилась от заданного маршрута в Нукус, потому что не смогла упустить возможность увидеть вживую экспозиции легендарного музея Савицкого. Несмотря на усталость и предстоящий дальний путь до Аральского моря, почти все участники предпочли отдыху знакомство со всемирно известной коллекцией музея. А дальше экипажи пересели на внедорожники повышенной проходимости, и впереди их ждал самый долгий и сложный отрезок пути — путешествие по пустынному плато Устюрт до берегов Аральского моря.

Устюрт — плато в Казахстане и Узбекистане, расположенное между Мангышлаком и заливом Кара-Богаз-Гол на западе, Аральским морем и дельтой Амударьи на востоке. Плато площадью около 200 тыс. кв.км представляет собой глинистую и глинисто-щебнистую пустыню. Очень часто именно плато Устюрт называют границей, разделяющей Азию и Европу. Плато Устюрт занимает огромные пространства между Аральским и Каспийским морями и имеет характерную особенность: крутой труднодоступный обрыв высотой около 150 м (обрыв, обращенный в сторону Арала достигает 190 м).

Экипажи участников ралли в сопровождении местных гидов преодолели плато за 9 часов, двигаясь ровной колонной со скоростью не более 40 км/ч. Без участия местных гидов добраться до Арала практически невозможно, в этой местности не работают навигаторы, не ловит ни один сотовый оператор, и даже спутниковый телефон, по которому переговариваются местные, работает лишь изредка. К вечеру безжизненная пустыня оживает. В темноте, где кончается свет автомобильных фар, вдруг вспыхивают глаза дикой лисы, а прямо перед машиной стремглав проносится заяц. Доехав до юртового лагеря почти к ночи, все участники предвкушали главный рассвет за все время ралли — рассвет на Аральском море, который оправдал ожидания на все сто процентов.

На восьмой день ралли участники прибыли в юртовый лагерь недалеко от озера Айдаркуль, где была запланирована беспрецедентная Open Air Party. Кулинарным сюрпризом для всех гостей стало приготовление фирменного плова мастером Бахриддином Чустий. Музыкальное настроение задавал известный столичный DJ Petishka. Такой необычный финиш — с совместным приготовлением вкуснейшего плова, музыкой посреди пустыни и яркими лучами прожекторов в ночном небе был оценен всеми участниками заезда и стал ярким финальным аккордом путешествия.

Генеральным партнером ралли выступила компания FOM Group. FOM Group — это успешная и перспективная компания, работающая в сфере информационных технологий и фармацевтики. Продукты компании предоставляют всем участникам фармацевтического бизнеса эффективные инструменты для оптимизации бизнес-процессов, а также обеспечивают население оперативной и точной информацией об ассортименте фармацевтической продукции аптек.

Старшим партнером выступил ЧАКБ «Универсал банк» — надежный банк с удобными условиями для своих клиентов, предоставляющий услуги с 2001 года.

Партнеры заезда

Генеральный партнер: Fom Group.

Генеральные информационные партнеры: Gazeta.uz, Afisha.uz.

Партнеры: ЧАКБ «Универсал банк», Nestle, Kit-Kat, Motorola, Asia Insurance company, АМБиТ, IMG, K1 ARENA, «Мохито и Поваляцца», Квеструм E-NTER, Квеструм 0:55, Nescafe, Tour and Transport Servis, MyTaxi, Mybooking.uz, BRUNO, Ланч Бокс, Three Palms Beach Club, IKAT, Uztraining.uz.

Информационные партнеры: ORIAT FM, Boomer.uz.

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