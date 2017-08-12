Хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров пообещал, что практика привлечения учителей и врачей к работам по благоустройству и сельхозработам будет прекращена.

11 августа в прямом эфире национального телевидения произошло событие, которое можно назвать знаковым для Узбекистана и его дальнейшего развития. Хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров признал, что привлечение врачей и учителей к работам на благоустройстве и в сельском хозяйстве привело к негативным результатам, и пообещал, что эта практика будет прекращена.

«Это факт, скрывать это нельзя», — сказал Хайрулло Бозоров на заседании Международного пресс-клуба, отвечая на зачитанный председателем клуба Шерзодом Кудратходжаевым вопрос одного из граждан. Автор вопроса Сохибжон Бобожонов интересовался мнением хокима по поводу привлечения учителей на работы по благоустройству.

«Мы привлекали их не только к работам по благоустройству, но даже в сельском хозяйстве, — признал хоким то, что не осмеливались до этого озвучить многие чиновники. — Не давали учителям выполнять свою работу, привязали их к фермерам».

«Не давали врачам заниматься своим делом. Оставив свою работу в СВП (сельских врачебных пунктах — ред.), они были заняты сельским хозяйством, — продолжил Хайрулло Бозоров. — К чему это привело? К тому, что выросли показатели смертности матерей, детей. При этом СВП никто не помогал. Открыв глаза, мы увидели, в каком тяжелом положении находимся».

«Сейчас это строго ограничено, привлечение учителей, работников бюджетной сферы в целом, если это не какой-то субботник или похожее мероприятие, куда их могут призывать в общем порядке. Это (учителя и врачи — ред.) две наши самые сильные сферы, сферы, которым мы больше всего доверяем. Привлекать их к таким работам запрещается, мы их на такую работу отправлять не будем, вот здесь и хокимы сидят», — подчеркнул Хайрулло Бозоров.

Он добавил, что в сфере благоустройства города Намангана работают 1500 человек, и этих сил вполне достаточно.