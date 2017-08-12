Самарканд и Стамбул свяжет прямой авиарейс

Аэропорт Ататюрка в Стамбуле.
Фото: «Газета.uz»
Авиакомпании Узбекистана и Турции в период зимней навигации 2017−2018 годов начнут выполнять по одному рейсу в неделю между Самаркандом и Стамбулом. Договоренность об этом была достигнута на переговорах авиационных властей двух стран в Ташкенте, сообщила пресс-служба Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».
Начиная с летнего расписания следующего года количество авиарейсов планируется увеличить до двух в неделю со стороны каждого авиаперевозчика. При этом количество рейсов, выполняемых между Ташкентом и Стамбулом, останется без изменений.
Турецкую сторону на переговорах представлял генеральный директор Главного управления гражданской авиации Министерства транспорта, морских дел и коммуникаций Бахри Кесичи.
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