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Даврон Дехканов.

Фото: МПК

Отношения ж/д ведомств Узбекистана и Таджикистана — «теплые и доверительные»

Отношения между железнодорожными ведомствами Узбекистана и Таджикистана позволяют решать все спорные вопросы, заявили в «Узбекистон темир йуллари».

Сегодня, 18:54   Экономика  

Между железнодорожными ведомствами Узбекистана и Таджикистана налажены «теплые и доверительные отношения», которые «позволяют урегулировать все спорные вопросы, связанные с перевозкой грузов по железной дороге». Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Даврон Дехканов.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли Узбекистан и Таджикистан возможность открытия железнодорожного пути в обход Туркменистана, а также возобновления движения на перегоне «Амузанг-Галаба», приостановленного в 2011 году, Даврон Дехканов сказал, что Узбекистан не видит необходимости в строительстве новых участков железной дороги между двумя странами.

«Мы все потребности перевозок грузов в Таджикистан осуществляем по железнодорожной линии через пограничный переход Кудукли в Сурхандарьинской области. Никаких задержек нет, грузы доставляются своевременно, поэтому такой особой потребности [в строительстве новых участков] нет», — сказал зампредседателя «Узбекистон темир йуллари».

Даврон Дехканов напомнил, что на узбекско-таджикской границе действуют несколько межгосударственных железнодорожных пограничных переходов — в Ферганской, Ташкентской и Сурхандарьинской областях.

«Строительство какого-то нового участка — это будет перераспределение объемов и никакого дополнительного экономического эффекта для нашей республики не принесет», — отметил он.

Комментируя проект железнодорожной магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», Даврон Дехканов сказал, что он даст возможность создать новый транспортный коридор, которого не существовало ранее.

«Этот коридор позволит осуществлять перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор. И он станет самым кратким маршрутом транспортировки грузов в Европу… Правительство Китая, как и правительство Узбекистана, прилагает большие усилия, чтобы начать это строительство», — сообщил представитель руководства «Узбекистон темир йуллари».

Существует ряд вопросов технического характера, которые обсуждаются китайскими и кыргызскими железнодорожными администрациями. В частности, это разница в колее: 1520 мм — узбекские железные дороги и 1435 мм — стандарты китайской железной дороги.

«Каким образом будет осуществляться перевалка грузов, на какой станции и где будет находиться терминал — вот вопросы, которые остаются открытыми. Надеемся, в рамках „Единого пояса, единого пути“ этот проект будет реализован», — сказал Даврон Дехканов.

Зампредседателя «Узбекистон темир йуллари» также прокомментировал проект продолжения строительства железной дороги в Афганистане.

«Договоренность о строительстве железной дороги достигнута. В настоящее время афганская сторона прорабатывает источники финансирования проекта… Для нас этот регион знакомый, и мы готовы продолжить там проектно-изыскательские и строительные работы», — отметил Даврон Дехканов.

Текст: «Газета.uz»      2 484
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