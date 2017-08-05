РУ O`Z ЎЗ
5 августа, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: ИА «Жахон»

В индийском вузе открыт кабинет узбекской культуры

В Университете Жамия Миллия Исламия в Нью-Дели открыт кабинет узбекского языка и культуры.

Сегодня, 15:20   Общество  

В одном из крупных вузов Индии — Университете Жамия Миллия Исламия открыт кабинет узбекского языка и культуры, сообщило ИА «Жахон».

Кабинет оформлен наглядными предметами народно-прикладного искусства, фотографиями, раскрывающими многовековое духовно-культурное богатство Узбекистана и современный облик страны.

Студентам университета предоставлены книги, брошюры и литература на узбекском языке, иллюстрированные журналы и другие информационные материалы об Узбекистане.

Руководитель Академии международных исследований университета профессор Рашми Дораисвами отметила, что узбекский уголок поможет более близко ознакомить студентов с уникальной культурой Узбекистана.

«Это очень своевременный шаг, поскольку за последнее время среди студентов университета значительно вырос интерес к изучению узбекского языка и многогранной культуры Узбекистана», — сказала она.

По словам преподавателя узбекского языка профессора Шахида Таслима, что данное учебное заведение является единственным в Индии, где преподается узбекский язык. В текущем году на курсы узбекского языка зарегистрировались около 30 студентов.

Текст: «Газета.uz»      451
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:59

Публичная дипломатия на службе национальных интересов

Сегодня, 15:58

Назначены заместители начальников УВД трех областей

Сегодня, 15:48

Минсельводхозу определили новые задачи

Сегодня, 12:54

Пострадавшие в ДТП в Иссык-Кульской области возвращены в Узбекистан

Вчера, 18:45

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Вчера, 18:43

«Узтрансгаз» возглавил Алишер Мустафаев

Вчера, 18:32

Президент подверг критике излишества при проведении свадеб

Вчера, 17:31

Саидкамол Ходжаев стал главой «Агробанка»

Популярное

Кадастровую информацию можно получить онлайн

Ташкент Мечты: Долой заборы!

Гонорары не будут влиять на пенсию

Бабур Алиханов назначен и. о. председателя Национальной телерадиокомпании