В индийском вузе открыт кабинет узбекской культуры

Фото: ИА «Жахон»
В одном из крупных вузов Индии — Университете Жамия Миллия Исламия открыт кабинет узбекского языка и культуры, сообщило ИА «Жахон».
Кабинет оформлен наглядными предметами народно-прикладного искусства, фотографиями, раскрывающими многовековое духовно-культурное богатство Узбекистана и современный облик страны.
Студентам университета предоставлены книги, брошюры и литература на узбекском языке, иллюстрированные журналы и другие информационные материалы об Узбекистане.
Руководитель Академии международных исследований университета профессор Рашми Дораисвами отметила, что узбекский уголок поможет более близко ознакомить студентов с уникальной культурой Узбекистана.
«Это очень своевременный шаг, поскольку за последнее время среди студентов университета значительно вырос интерес к изучению узбекского языка и многогранной культуры Узбекистана», — сказала она.
По словам преподавателя узбекского языка профессора Шахида Таслима, что данное учебное заведение является единственным в Индии, где преподается узбекский язык. В текущем году на курсы узбекского языка зарегистрировались около 30 студентов.
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