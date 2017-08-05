В индийском вузе открыт кабинет узбекской культуры

В Университете Жамия Миллия Исламия в Нью-Дели открыт кабинет узбекского языка и культуры.

В одном из крупных вузов Индии — Университете Жамия Миллия Исламия открыт кабинет узбекского языка и культуры, сообщило ИА «Жахон».

Кабинет оформлен наглядными предметами народно-прикладного искусства, фотографиями, раскрывающими многовековое духовно-культурное богатство Узбекистана и современный облик страны.

Студентам университета предоставлены книги, брошюры и литература на узбекском языке, иллюстрированные журналы и другие информационные материалы об Узбекистане.

Руководитель Академии международных исследований университета профессор Рашми Дораисвами отметила, что узбекский уголок поможет более близко ознакомить студентов с уникальной культурой Узбекистана.

«Это очень своевременный шаг, поскольку за последнее время среди студентов университета значительно вырос интерес к изучению узбекского языка и многогранной культуры Узбекистана», — сказала она.

По словам преподавателя узбекского языка профессора Шахида Таслима, что данное учебное заведение является единственным в Индии, где преподается узбекский язык. В текущем году на курсы узбекского языка зарегистрировались около 30 студентов.