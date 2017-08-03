Пострадавшим в ДТП в Иссык-Кульской области окажут помощь

Четверо граждан Узбекистана, включая ребенка, пострадали в ДТП в Иссык-Кульской области Кыргызстана.

3 августа ориентировочно в 11:30 на 17-м километре автодороги «Балыкчи-Чолпон-Ата-Кара-Кол» в Иссык-Кульской области Кыргызстана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Узбекистана, и легкового автомобиля.

В результате инцидента пострадали девять человек, из них четверо, включая одного ребенка, — граждане Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД страны.

Посольство Узбекистана в Кыргызстане установило связь с представителями местных правоохранительных органов. Пострадавшие доставлены в территориальную больницу Балыкчы. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Консульским отделом посольства устанавливаются личности пострадавших граждан Узбекистана и предпринимаются действия по оказанию им необходимой помощи.