Пострадавшим в ДТП в Иссык-Кульской области окажут помощь

Иссык-Кульская область. Яндекс.Карты.
3 августа ориентировочно в 11:30 на 17-м километре автодороги «Балыкчи-Чолпон-Ата-Кара-Кол» в Иссык-Кульской области Кыргызстана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Узбекистана, и легкового автомобиля.
В результате инцидента пострадали девять человек, из них четверо, включая одного ребенка, — граждане Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД страны.
Посольство Узбекистана в Кыргызстане установило связь с представителями местных правоохранительных органов. Пострадавшие доставлены в территориальную больницу Балыкчы. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Консульским отделом посольства устанавливаются личности пострадавших граждан Узбекистана и предпринимаются действия по оказанию им необходимой помощи.
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