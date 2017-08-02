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Аэропорт Самарканда.

Фото: НАК

Аэропорт Самарканда возобновил работу

Аэропорт Самарканда открыт после капремонта участков взлетно-посадочной полосы.

Сегодня, 10:11   Экономика  

С 1 августа международный аэропорт «Самарканд» открыт для выполнения международных и внутриреспубликанских полетов после завершения капитального ремонта участков искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП). Об этом сообщила пресс-служба Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Самаркандская воздушная гавань была закрыта для выполнения рейсов с 1 июля. В первый день августа аэропорт принял самолет российской авиакомпании UTair.

Текст: «Газета.uz»      1 842
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