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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Премьер-министр посетил экзамен ТГЮУ (фото, видео)

Премьер-министр Абдулла Арипов ознакомился с экзаменационным процессом Ташкентского государственного юридического университета.

Сегодня, 12:07   Общество   Медиа  

Премьер-министр Узбекистан Абдулла Арипов во вторник посетил павильоны «Узэкспоцентра», на территории которых впервые проходят вступительные тестовые испытания Ташкентского государственного юридического университета.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», главу правительства сопровождали хоким Ташкента Рахмонбек Усманов, ректор ТГЮУ Есемурат Каньязов и представители других министерств и ведомств.

Премьер-министр осмотрел три павильона и ознакомился с новым процессом сдачи тестов, который заключается в создании для всех абитуриентов единых условий и обеспечении равного уровня наблюдения за процессом. В павильонах установлены 75 камер видеонаблюдения, которые позволяют транслировать экзаменационный процесс в прямом эфире.

Абдулла Арипов стал свидетелем попытки одного из абитуриентов нарушить правила сдачи тестов с помощью самодельного устройства, позволяющего принимать звонки через прозрачный микронаушник. Изучив механизм, премьер пошутил: «Зачем тебе юридический? Надо было в связь идти».

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Текст: «Газета.uz»      5 106
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