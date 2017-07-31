НАК увеличила перевозку пассажиров на 4,3% за полугодие

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» за первое полугодие 2017 года перевезла 1,227 миллиона пассажиров, что на 4,3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Самолетами национального авиаперевозчика было выполнено 11160 рейсов или на 489 больше, чем за первое полугодие 2016 года. Занятость пассажирских кресел составила 75,9%, коммерческая загрузка — 55,7%.

Рост объемов перевозки пассажиров по направлениям дальнего зарубежья составил 11,3%, ближнего зарубежья — 9,8%, при этом на республиканских направлениях он снизился на 17%.

За шесть месяцев авиакомпанией было перевезено 24,8 тысячи тонн груза (включая платный багаж и почту), рост составил 26,4%.