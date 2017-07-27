Фото: Участников паралимпийского ЧМ встретили в Ташкенте

Утром 26 июля в Ташкент вернулась паралимпийская сборная Узбекистана, успешно выступившая на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

В международном аэропорту имени Ислама Каримова победителей и призеров ЧМ встречали родные и близкие, представители Национальной паралимпийской ассоциации, общественных организаций и поклонники.

Спортсмены на первенстве мира завоевали три золотые и четыре серебряные медали, установив мировой и азиатский рекорды.

Дониёр Салиев.

Чемпион мира в тройном прыжке и обладатель лучшего результата в Азии Дониёр Салиев отметил, что чемпионат мира-2017 выдался очень успешным для Узбекистана. «Я в третий раз участвовал в ЧМ. В первом первенстве мира во французском Лионе завоевал серебряную медаль в тройном прыжке. На этот раз в Лондоне выиграл „золото“ и обновил рекорд Азии. Эту победу я посвящаю памяти своего отца и первого Президента. Кроме того, в день выступления у моего наставника был день рождения. Я посвящаю эту победу и ему», — сказал спортсмен.

Александр Свечников с поклонниками.

Золотой призер Паралимпийских игр-2016, чемпион мира и автор мирового рекорда в метании копья Александр Свечников сказал, что не был уверен в своей победе. «Нельзя недооценивать соперников. Я не был уверен в своей победе, но считаю, что победил в честной борьбе. Каждый год — новый спортсмен, не знаешь, что произойдет завтра. Все знаменитые спортсмены когда-то падают, и пока что я об этом не хочу думать, хочу просто выигрывать и все», — подчеркнул спортсмен.